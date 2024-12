Lidl Polska to jedna z wiodących sieci handlowych w Polsce, należąca do niemieckiego koncernu Lidl Stiftung & Co. KG. Firma rozpoczęła działalność w Polsce w 2002 r., otwierając pierwsze sklepy w Poznaniu i Swarzędzu. Obecnie Lidl Polska zarządza siecią ponad 900 sklepów zlokalizowanych w całym kraju oraz kilkoma centrami dystrybucyjnymi.

W polskim oddziale tego koncernu pracuje obecnie ok. 29 tys. osób. Jak informował w rozmowie z „DGP” prezes spółki Włodzimierz Wlaźlak w przyszłym roku zatrudnienie znajdzie dodatkowe 500 osób.

- W tym roku już zwiększyliśmy stan zatrudnienia o ponad 2 tys. do prawie 29 tys., a w przyszłym roku planujemy zatrudnić kolejne 500 osób. Łącznie kreujemy w polskiej gospodarce ok. 52 tys. miejsc pracy, licząc naszych dostawców - mówił w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” szef polskiego oddziału.

Zarobki w Lidlu - od 5.250 zł brutto

W sobotę Lidl Polska poinformował, że od stycznia wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów wzrosną – pracownicy ci będą zarabiać brutto od 5.250 zł do 6.450 zł.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 5.500 zł do 7.200 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7.850 zł brutto.

Jak wypada Lidl na tle średniej pensji?

Jak te stawki wyglądają na tle całej gospodarki? Zgodnie z danymi GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 8.317 zł brutto.

Lidl zaznacza jednak, że pracownicy sieci mogą liczyć na bonusy - w przypadku menadżerów sklepów chodzi m.in. o samochody służbowe.

Marka zarządzająca siecią dyskontów jest 9. największą pod względem przychodów firmą w Polsce. W 2023 r. zasiliła budżet państwa 2,7 mld zł.

Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje ok. 12 tys. sklepów tej marki. W Polsce sieć zarządza ponad 900 punktami sprzedaży, podczas gdy konkurencyjna Biedronka 3,7 tys., a Dino 2,5 tys.