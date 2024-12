Czy Sylwester, Wigilia i Nowy Rok to dni wolne od pracy?

O ile Nowy Rok (czyli 1 stycznia, wypada w 2025 roku w środę) to dzień ustawowo wolny od pracy, o tyle Sylwester (31 grudnia, wtorek) i Wigilia (w tym roku wypada 24 grudnia we wtorek) to zwykłe dni robocze.

Dobre wieści są takie, że wielu pracodawców skraca w Wigilię czas pracy i umożliwia zatrudnionym wcześniejszy powrót do domu na świąteczną wieczerzę. Bywa, że firmy decydują się nawet na danie pracownikom wolnej Wigilii.

Długie weekendy świąteczno-noworoczne

Święta Bożego Narodzenia przypadają w tym roku 25 i 26 grudnia (środa i czwartek). Są to ustawowo wolne dni od pracy. Wigilia (24 grudnia) jest dniem roboczym, ale biorąc urlop 23, 24 i 27 grudnia uzyskasz 9 dnie wolnych z rzędu – od 21 grudnia (sobota) do 29 grudnia (niedziela).

Znacznie trudniej będzie o długi weekend, który obejmie Sylwestra i Nowy Rok. Sylwester (31 grudnia, wtorek) jest w Polsce dniem pracującym, a ustawowo wolny jest tylko Nowy Rok (1 stycznia). Jeśli więc weźmiemy sobie wolne 30 i 31 grudnia, to zapewnimy sobie 5-dniowy noworoczny długi weekend (od soboty 28 grudnia do środy 1 stycznia).