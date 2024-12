Jak mieć długi świąteczny weekend?

Okres świąteczno-noworoczny to dla wielu osób niezwykle ważny czas, który poświęcamy na radowanie się z towarzystwa bliskich oraz odpoczynek. To też okres sporej liczby dni ustawowo wolnych od pracy. Mamy szansę na wydłużenie sobie świątecznego i noworocznego weekendu oraz weekendu ze Świętem Trzech Króli.

Święta Bożego Narodzenia przypadają w tym roku 25 i 26 grudnia (środa i czwartek). Są to ustawowo wolne dni od pracy. Wigilia (24 grudnia) jest dniem roboczym, ale biorąc urlop 23, 24 i 27 grudnia uzyskasz 9 dnie wolnych z rzędu – od 21 grudnia (sobota) do 29 grudnia (niedziela).

Długi weekend z Sylwestrem i Nowym Rokiem

Znacznie trudniej będzie o długi weekend, który obejmie Sylwestra i Nowy Rok. Sylwester (31 grudnia, wtorek) jest w Polsce dniem pracującym, a ustawowo wolny jest tylko Nowy Rok (1 stycznia). Jeśli więc weźmiemy sobie wolne 30 i 31 grudnia, to zapewnimy sobie 5-dniowy noworoczny długi weekend (od soboty 28 grudnia do środy 1 stycznia).

Nie zapominajmy także o Święcie Trzech Króli, które w 2025 roku przypada na 6 stycznia (poniedziałek). Będziemy mieli więc długi weekend (4-6 stycznia), ale jeżeli weźmiemy, tak jak wspominaliśmy, wolne 30 i 31 grudnia, a do tego urlop 2 i 3 stycznia, to możemy mieć aż 10 dni wolnych pod rząd (od 28 grudnia do 6 stycznia).

Wolne od 21 grudnia do 6 stycznia

Jeżeli połączymy wszystkie powyżej opisane opcje, to uzyskamy ekstremalnie długie świąteczno-noworoczne wolne. Biorąc 7 dni urlopu (23, 24, 27 grudnia oraz 30, 31 grudnia, 2, 3 stycznia), możesz mieć 17 dni wolnych z rzędu: od 21 grudnia 2024 (sobota) do 6 stycznia 2025 (poniedziałek).

Ustawowo wolne dni w Polsce w 2025 roku

W 2025 roku w Polsce przypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Są to święta państwowe i religijne określone w ustawie. Poza najważniejszymi świętami religijnymi to chociażby Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) przypadające na 8 czerwca czy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).