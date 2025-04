Projektowana zmiana stanowi część większej nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235). Ustawa reguluje funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych oraz instytucji dziennego opiekuna. Prace nad projektem zapowiedziano 4 kwietnia 2024 roku. Równo rok później Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji społecznych planowanych zmian.

Reklama

2 dodatkowe dni urlopu za każde 5 lat pracy tylko dla wybranej grupy zawodowej

Dodatkowy urlop to jeden z elementów nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z propozycją, pracownicy zatrudnieni w żłobkach i klubach dziecięcych, którzy posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, będą mogli liczyć na dwa dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego.

To ukłon w stronę osób pracujących w jednym z bardziej wymagających zawodów. Opieka nad małymi dziećmi wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością, ale też dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Jak wskazuje uzasadnienie projektu, zmiany mają na celu:

zwiększenie standardów opieki świadczonej w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez opiekunów dziennych;

uhonorowanie osób pracujących jako opiekunowie w placówkach opieki nad małymi dziećmi, a także niań – zwłaszcza podczas obchodów Dnia Opiekuna Małego Dziecka;

promowanie instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3 i budowanie ich większej rozpoznawalności oraz znaczenia w świadomości społecznej;

podniesienie prestiżu wykonywania zawodu opiekuna;

wyrażenie uznania dla wymagającej i odpowiedzialnej pracy osób zajmujących się najmłodszymi dziećmi.

Większy wymiar urlopu wypoczynkowego dla opiekunów dzieci do lat 3

Nowelizacja zakłada, że opiekunowie pracujący w żłobkach, klubach dziecięcych oraz dzienni opiekunowie będą mogli skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego – po 5 latach pracy zyskają 2 dni wolnego więcej. Wymiar tego urlopu będzie sukcesywnie wzrastać o kolejne 2 dni za każde następne 5 lat zatrudnienia, aż osiągnie maksymalnie 10 dni dodatkowego urlopu.

Nowy system przyznawania urlopu prezentuje się następująco:

5 lat pracy - 2 dni dodatkowego urlopu - łącznie 28 dni urlopu wypoczynkowego;

dodatkowego urlopu - łącznie 28 dni urlopu wypoczynkowego; 10 lat pracy - 4 dni dodatkowego urlopu - łącznie 30 dni urlopu wypoczynkowego;

dodatkowego urlopu - łącznie 30 dni urlopu wypoczynkowego; 15 lat pracy - 6 dni dodatkowego urlopu - łącznie 32 dni urlopu wypoczynkowego;

dodatkowego urlopu - łącznie 32 dni urlopu wypoczynkowego; 20 lat pracy - 8 dni dodatkowego urlopu - łącznie 34 dni urlopu wypoczynkowego;

dodatkowego urlopu - łącznie 34 dni urlopu wypoczynkowego; 25 lat pracy - 10 dni dodatkowego urlopu - łącznie 36 dni urlopu wypoczynkowego.

Inne zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Przyznanie dodatkowego urlopu opiekunom pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych oraz dziennym opiekunom to tylko jedna z kilku zmian zaproponowanych przez MRPiPS w ramach znowelizowanej ustawy. Zaplanowano również:

ustanowienie 4 kwietnia „Dniem Opiekuna Małego Dziecka”;

możliwość otrzymania nagród specjalnych lub medali przez opiekunów;

nadanie opiekunom ochrony jak dla funkcjonariuszy publicznych;

dodatkowy dzień wolny w roku na podnoszenie kwalifikacji;

33-procentową zniżkę dla opiekunów na przejazdy kolejowe;

wprowadzenie cyfrowej legitymacji dla opiekunów.

Kiedy dodatkowy urlop dla opiekunów dzieci do lat 3 wejdzie w życie?

4 kwietnia 2025 roku MRPiPS ogłosiło prekonsultacje społeczne projektu ustawy nowelizującej przepisy. Jeśli prace legislacyjne przebiegną zgodnie z planem, nowe przepisy mogą wejść w życie w 2026 lub 2027 roku. Dodatkowe dni urlopu będą przysługiwać już w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, ale tylko tym pracownikom, którzy spełnią wymagane kryteria stażu pracy.