Podstawą prawną przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Na mocy tej regulacji wsparcie przysługuje wszystkim rodzinom na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Wnioski o świadczenie 800 plus należy składać co roku w określonym czasie. Niedopilnowanie terminu może skutkować nawet utratą świadczenia.

Kiedy trzeba składać wnioski o 800 plus w 2025 roku?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku, można składać od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat.

Jeśli wniosek o 800 plus zostanie złożony po 30 kwietnia, wypłata świadczenia będzie opóźniona. Możliwa jest także utrata świadczenia za miesiące, kiedy wniosek nie został złożony. I tak dla wniosków złożonych:

do 31 maja – wypłata nastąpi do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec,

– wypłata nastąpi do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec, do 30 czerwca – wypłata nastąpi do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec,

– wypłata nastąpi do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, po 30 czerwca – świadczenie będzie wypłacone bez wyrównania. Przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek, np. dla wniosków złożonych w sierpniu nie przewiduje się zaległych wypłat za czerwiec i lipiec.

WAŻNE! Powyższe terminy dotyczą wyłącznie osób, które chcą „przedłużyć” o kolejny rok już otrzymywane świadczenie. Nie dotyczą nowo narodzonych dzieci.

Czy można złożyć wniosek o 800 plus po terminie?

Wniosek o 800 plus można złożyć po terminie, jednak wiąże się to z opóźnioną wypłatą. Jeśli wniosek zostanie przesłany po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca jego złożenia – bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wyjątek dotyczy nowo narodzonych dzieci. Rodzice mają trzy miesiące od narodzin dziecka na złożenie wniosku. Jeśli zrobią to w tym czasie, otrzymają wyrównanie od daty urodzenia.

Gdzie można złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Nie ma już możliwości składania ich w formie papierowej. Wniosek można przesłać przez:

Platformę PUE ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną większości banków,

aplikację mZUS na smartfony.

Jak złożyć nowy wniosek o 800 plus?

Aby złożyć nowy wniosek o 800 plus, należy:

zalogować się na PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną;

wypełnić formularz, podając dane dziecka oraz rodzica;

sprawdzić poprawność danych i dodać ewentualne załączniki;

przesłać wniosek elektronicznie i pobrać potwierdzenie jego złożenia.

Wniosek powinien zostać wysłany jak najszybciej, aby uniknąć opóźnień w wypłacie świadczenia.

Jak sprawdzić, czy przyznano 800 plus?

Po złożeniu wniosku decyzja o przyznaniu świadczenia jest dostępna wyłącznie elektronicznie. Można ją sprawdzić:

na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w zakładce „Rodzina 800+”,

w aplikacji mZUS,

w wiadomościach e-mail lub SMS (jeśli wnioskodawca wyraził zgodę na taką formę powiadomień).

ZUS nie wysyła decyzji w formie papierowej, więc warto regularnie sprawdzać status wniosku online.

Kto nie dostanie 800 plus?

Świadczenie 800 plus jest co do zasady przyznawane na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak w pewnych sytuacjach może nie zostać wypłacone. Do przypadków, w których wsparcie nie przysługuje, należą: