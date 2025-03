Program 800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na każde dziecko do 18. roku życia, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji komorniczej. Przyznawane jest niezależnie od dochodów rodziny, a jego celem jest wsparcie finansowe rodzin w wychowywaniu dzieci i poprawa ich sytuacji materialnej.

800 plus - kiedy jest wypłacane?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w kwietniu 2025

W kwietniu 2025 roku niektórzy uprawnieni do świadczenia 800 plus otrzymają przelew od ZUS szybciej, ze względu na układ kalendarza. Terminy wypłat z ZUS na kwiecień 2025 wyglądają następująco:

2 kwietnia (środa),

4 kwietnia (piątek),

7 kwietnia (poniedziałek),

9 kwietnia (środa),

11 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 12 kwietnia (sobota),

14 kwietnia (poniedziałek),

16 kwietnia (środa),

18 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone również świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),

22 kwietnia (wtorek).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 12 i 20 dnia każdego miesiąca w tym roku otrzymają 800 plus wcześniej.

800 plus - jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, co oznacza, że nie ma możliwości składania dokumentów w tradycyjnej formie papierowej. Można to zrobić za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej,

aplikacji mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy wypełnić formularz wniosku, podając dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostaje rozpatrzony, a środki wypłacane są co miesiąc na wskazane konto bankowe.

800 plus - do kiedy złożyć wniosek, żeby zachować ciągłość wypłaty?

Wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, trwający od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku, można składać od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje ciągłość wypłat.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 kwietnia, obowiązują następujące zasady:

do 31 maja – świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec,

– świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec, do 30 czerwca – wypłata nastąpi do 31 sierpnia, obejmując wyrównanie za czerwiec i lipiec,

– wypłata nastąpi do 31 sierpnia, obejmując wyrównanie za czerwiec i lipiec, po 30 czerwca – świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, ale już bez wyrównania.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których wsparcie to nie zostanie przyznane. Nie otrzyma się go, jeśli: