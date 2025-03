13. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane co roku wszystkim emerytom i rencistom. Jej podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Trzynasta emerytura jest wypłacana niezależnie od wysokości głównej emerytury czy renty i nie trzeba składać żadnych wniosków – ZUS przyznaje ją automatycznie uprawnionym osobom.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2025 roku?

Wysokość trzynastej emerytury jest równa najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku. W 2025 roku po marcowej waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że właśnie taką kwotę otrzymają uprawnieni seniorzy. Warto podkreślić, że jest to kwota brutto, czyli wysokość przelewu będzie pomniejszona o składkę zdrowotną, a w przypadku osób, których świadczenie podstawowe brutto przekracza 2500 zł, także zaliczkę na podatek dochodowy od kwoty przewyższającej limit. Wysokość 13. emerytury wynosić będzie od 1484,34 zł do 1558,83 zł netto, w zależności od indywidualnej sytuacji. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka kwota wpłynie na Twoje konto, sprawdź nasze wyliczenia w artykule poniżej.

13. emerytura – kiedy jest wypłacana?

Co do zasady, 13. emerytura jest wypłacana w kwietniu, wraz z bieżącą emeryturą lub rentą. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS są następujące:

1 dzień każdego miesiąca,

5 dzień każdego miesiąca,

6 dzień każdego miesiąca,

10 dzień każdego miesiąca,

15 dzień każdego miesiąca,

20 dzień każdego miesiąca,

25 dzień każdego miesiąca.

13. emerytura – nowe terminy wypłat w kwietniu 2025

W kwietniu 2025 roku niektórzy emeryci otrzymają przelew od ZUS szybciej, ze względu na układ kalendarza. W tym samym terminie, poza podstawowym świadczeniem, na konto wpłynie 13. emerytura. Terminy wypłat z ZUS na kwiecień 2025 wyglądają następująco:

1 kwietnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

- wypłata bez zmian, 4 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 5 kwietnia (sobota) i 6 kwietnia (niedziela),

- w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 5 kwietnia (sobota) i 6 kwietnia (niedziela), 10 kwietnia (czwartek) - wypłata bez zmian,

- wypłata bez zmian, 15 kwietnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

- wypłata bez zmian, 18 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),

- w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna), 25 kwietnia (piątek) - wypłata bez zmian.

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 5, 6 i 20 dnia każdego miesiąca w tym roku otrzymają 13. emeryturę wcześniej.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2025 roku w ogóle?

Choć większość seniorów otrzyma 13. emeryturę, są osoby, którym świadczenie nie zostanie wypłacone. Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:

nie mają prawa do pobierania emerytury ani renty na dzień 31 marca 2025 roku,

mają zawieszoną emeryturę lub rentę – na przykład z powodu przekroczenia limitów dochodów,

przebywają za granicą i nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych,

są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,

pobierają emeryturę olimpijską.

Dla większości emerytów i rencistów trzynasta emerytura to dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwala na pokrycie bieżących wydatków. W 2025 roku, dzięki nowym terminom wypłat, część seniorów otrzyma pieniądze wcześniej, co pozwoli im lepiej zaplanować świąteczne wydatki.