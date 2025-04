Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

Aktywnie w żłobku to jedno ze świadczeń przyznawanych rodzicom w ramach programu Aktywny rodzic, którego celem jest wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Prawo do niego przysługuje rodzicom dziecka, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Można pobierać je nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, a wyjątkowo, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – 4. rok życia.

Reklama

Co do zasady wysokość tego świadczenia to 1500 złotych miesięcznie. Kwota ta jest wyższa i osiąga wartość 1900 złotych tylko w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Należy jednak zaznaczyć, że wskazana wysokość świadczenia to kwota maksymalna. Zasadą jest bowiem to, że nie może ona być wyższa niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku a koszt tego pobytu

Wysokość tej opłaty jest istotna również z innego punktu widzenia. W art. 15 ust. 4 ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” wynika bowiem, że świadczenie przysługuje rodzicom tylko w sytuacji, gdy wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka rozumiany jako 120 % uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku tej opieki. Wysokość tego kosztu jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny i musi zostać określona do dnia 31 marca danego roku na okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. I tak, w dniu 28 marca 2025 roku w Monitorze Polskim pod pozycją 283 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Prac i Polityki Społecznej z 28 marca 2025 r. w sprawie wysokości kosztu pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r., z którego wynika, że kwota ta wynosi 2200 złotych, co oznacza, że pozostaje taka sama, jak przed tym dniem.

Warto przypomnieć, że zgodnie z wolą ustawodawcy do miesięcznej opłaty, o której mowa nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dodatkowo z wyjaśnień MRPiPS jasno wynika, że limit, o którym mowa dotyczy ostatecznej kwoty ponoszonej przez rodzica, przed wprowadzeniem dofinansowania, o którym mowa. Oznacza, że opłata podstawowa wynikająca z cennika może być wyższa niż limit określony przez resort, o ile po uwzględnieniu ulg i dofinansowań innych niż Aktywnie w żłobku, opłata ponoszona przez rodzica nie przekracza tego limitu.