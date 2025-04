Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Pierwszy z nich to porozumienie stron, drugi to oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie za wypowiedzeniem, trzeci to oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie dyscyplinarne), a czwarty to rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta.

Rolą okresów wypowiedzenia jest zapewnienie stronom stosunku pracy pewnej stabilizacji i trwałości łączącej je umowy. Choć każda z nich ma prawo wypowiedzieć umowę, to jednocześnie żadna nie może być zaskoczona jej natychmiastowym rozwiązaniem, jeśli nie zajdą przewidziane prawem okoliczności. Długość okresów wypowiedzenia została określona ustawowo. Są one uzależnione od rodzaju umowy oraz od zakładowego stażu pracy. W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny okres ten wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Z kolei w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony okres wypowiedzenia wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W zależności od okoliczności konkretnej sytuacji okresy wypowiedzenia mogą być przez strony umowy różnie oceniane. Jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie, którego się nie spodziewał, to zazwyczaj cieszy go istnienie okresu „przejściowego”, w którym ma zapewnione zatrudnienie i źródło dochodu, a jednocześnie może poszukiwać nowej pracy. Jeśli jednak pracownik z własnej inicjatywy chciałby zmienić pracę, a nowy pracodawca już na niego czeka, to okres wypowiedzenia wynoszący miesiąc czy 3 miesiące może wydawać się zbyt długi. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący miesiąc albo jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca, może zdarzyć się, że na rozpoczęcie nowej pracy pracownik będzie musiał czekać prawie 4 miesiące.

Okres wypowiedzenia a staż pracy

Zdarza się również, że to oczekiwanie w praktyce okazuje się być dłuższe, niż pierwotnie pracownik się spodziewał. Dlaczego? Bo okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do stażu pracy. Może to powodować, że choć w momencie wypowiedzenia umowy pracownika wiązał np. okres wypowiedzenia wynoszący 1 miesiąc, to w czasie jego trwania osiągnął on staż pracy 3 lat, a tym samym okres wypowiedzenia wydłużył się do 3 miesięcy. Co w takiej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od tego, na ile obie strony stosunku pracy są zainteresowane osiągnięciem porozumienia. Ustawodawca wskazał wprost w art. 36 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, że strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, a takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że, jeśli pracownikowi zależy na wcześniejszym zakończeniu stosunku pracy i poinformuje o tym pracodawcę, ten może wyrazić na to zgodę. Nie ma jednak takiego obowiązku.