Dni wolne od pracy wynikają z przepisów

Na początku każdego roku kalendarzowego pracownicy poświęcają sporo uwagi temu, na ile dni wolnych będą mogli liczyć na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Choć wymiar przysługującego im urlopu wypoczynkowego co do zasady się nie zmienia i w zależności od urlopowego stażu pracy wynosi 20 lub 26 dni, to jednak w zależności od tego, jak kalendarzowo ułoży się dany rok, pracownicy mają możliwość wykorzystania większej lub mniejszej liczby dni wolnych dzięki tworzącym się tzw. długim weekendom. W 2025 roku dodatkowym „bonusem” jest zmiana, która zaszła w katalogu dni wolnych od pracy zawartych w przepisach ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Do listy dni wolnych od 2025 roku dołączył jeszcze jeden dzień - 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Po wprowadzeniu tej zmiany dużo mówiło się o możliwości wprowadzenia do przepisów kolejnej zmiany polegającej na powiększeniu katalogu dni wolnych o Wielki Piątek, jednak jak na razie nic nie wskazuje na to, aby miało to nastąpić w najbliższym czasie.

Reklama

Reklama

Dodatkowe dni wolne od pracy dla niektórych pracowników

Niektórych pracowników czeka jednak niespodzianka. Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie nr 6 z 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, w którym wyznaczył dla członków korpusu służby cywilnej dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

1) dzień 2 maja 2025 r. – z tytułu Święta Narodowego Trzeciego Maja przypadającego w sobotę 3 maja 2025 r.;

2) dzień 10 listopada 2025 r. – z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r.

Oznacza to, że pracownicy, o których mowa będą mieli możliwość wykorzystania długich weekendów bez konieczności wnioskowania o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Przypomnijmy, że 1 maja przypada w 2025 roku w czwartek, a 11listopada we wtorek. Dni wolne wyznaczone na 2 maja i 10 listopada pozwolą więc pracownikom każdorazowo na skorzystanie z 4 dni wolnych od pracy.

Czy dni, o których mowa będą dla pracowników dodatkowymi dniami wolnymi od pracy? Nie. Jak bowiem wynika z art. 130 § 2 Kodeks pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Takimi świętami są w 2025 roku właśnie 3 maja i 1 listopada, które przypadają w sobotę. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia za te dni innych dni wolnych i z tego właśnie obowiązku wywiązał się Prezes Rady Ministrów wydając zarządzenie, o którym mowa.