Warunkowa waloryzacja emerytur w 2025 roku

Waloryzacja emerytur to temat, który przeżywa szczyt zainteresowania w I kwartale roku kalendarzowego. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych roczna waloryzacja odbywa się bowiem 1 marca. I choć mówimy o waloryzacji emerytur, to należy pamiętać, że w praktyce chodzi o zmianę wysokości znacznie większej ilości świadczeń niż sama emerytura. Od marca 2025 roku świadczenia wzrosły o 5,5 proc., a minimalna emerytura osiągnęła wartość 1878,91 złotych brutto.

I choć marzec dopiero co się skończył, to temat waloryzacji już powrócił. Okazuje się bowiem, że z dużym prawdopodobieństwem w 2025 roku będziemy mieli do czynienia również z drugą waloryzacją świadczeń. Dlaczego? Oczywiście chodzi o poziom inflacji. Z jednej strony informacje, które płyną od GUS wydają się być optymistyczne, bo inflacja spada – w styczniu wynosiła 5,3 proc., a w lutym i marcu spadła do 4,9 proc. Jednak NBP prognozuje, że w I i II kwartale 2025 roku osiągnie ona poziom odpowiednio 5,4 i 5,2 proc. Co oznaczałoby to dla seniorów? Oczywiście spadek siły nabywczej wypłacanych im świadczeń i obniżenie poziomu życia. Jednocześnie jednak przekroczenie progu 5 proc. oznaczałoby również przeprowadzenie drugiej, warunkowej waloryzacji emerytur. Odpowiednie przepisy są już przygotowane, a rządzący deklarują gotowość do szybkiego ich wdrożenia. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu drugiej waloryzacji zostanie jednak podjęta dopiero po opublikowaniu danych za I półrocze 2025 roku

Druga waloryzacja emerytur może wynieść 5,3 proc.

Druga waloryzacja dotyczyłaby wszystkich świadczeń przyznanych przed 31 sierpnia 2025 roku. Jaki byłby wskaźnik takiej waloryzacji? Będzie on odpowiadał wskaźnikowi inflacji z pierwszego półrocza, a więc jeśli prognozy się potwierdzą, może wynieść 5,3 proc. To oznaczałoby kolejne miliardowe obciążenie budżetu państwa, bo już marcowa waloryzacja kosztowała ok. 19 mld złotych. Czy taki wydatek jest w ogóle możliwy do udźwignięcia? Sprawa jest otwarta. I choć nie ma jeszcze oficjalnych informacji potwierdzających, że od 1 września 2025 r. wysokość emerytur wzrośnie, to jednak coraz częściej publicznie się o tym mówi i jak już wspominaliśmy, odpowiednie przepisy są przygotowane. Oznacza to, że zainteresowanie powinni na bieżąco śledzić komunikaty ZUS i informacje przekazywane przez rząd.

Jak prognozowany wskaźnik waloryzacji przełożyłby się na wysokość świadczeń konkretnych emerytów? Dla przykładu, w przypadku emerytury w wysokości 2000 złotych brutto waloryzacja o 5,3 proc. podniosłaby wysokość świadczenia do 2106 złotych, emerytura wynosząca 3000 złotych wynosiłaby po waloryzacji 3159 złotych. I dalej – 4000 złotych wyniosłoby po waloryzacji 4212 złotych, 5000 złotych – 5262 złote, a 6000 złotych – 6312 złotych.