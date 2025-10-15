Pancerne szturmy w wyłomie dobropolskim

Amerykańscy analitycy z think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) piszą w najnowszym raporcie, że pod koniec 2024 r. Rosjanie w ogóle zrezygnowali z prowadzenia natarć zmechanizowanych na poziomie kompanii. Od tamtej pory – ze względu na olbrzymie straty sprzętowe zadawane przez drony – jedynie sporadycznie wykorzystywali pojazdy pancerne do szturmów na poziomie batalionu. Jak zaznaczyli, ostatni taki atak miał miejsce w zachodniej części obwodu zaporoskiego w kwietniu 2025 r.

Od początku tego roku armia Putina atakowała głównie z wykorzystaniem małych oddziałów piechoty, które powoli przenikały przez ukraińskie linie obronne. Jednak w ostatnich dwóch tygodniach przeprowadzili kilka większych natarć zmechanizowanych w priorytetowym sektorze frontu, tzw. wyłomie dobropolskim, czyli terytoriach położonych około 20 km na północny wschód od Pokrowska w obwodzie donieckim:

6 października wojska rosyjskie przeprowadziły wzmocnione natarcie zmechanizowane w rejonie Pankiwki (około 16 km na wschód od Dobropola). W jego toku siły ukraińskie uszkodziły lub zniszczyły cztery czołgi, a także osiem pojazdów opancerzonych. [New 🇷🇺 loss detected]



9 października Rosjanie przeprowadzili wzmocnione natarcie batalionowe na południe od Wołodymyriwki (wieś sąsiadująca z Pankiwką). Źródła ukraińskie podały, że Rosjanie użyli w ataku 35 czołgów i pojazdów opancerzonych oraz nieokreślonej liczby motocykli. Według strony ukraińskiej zniszczono lub uszkodzono trzy czołgi, 16 pojazdów opancerzonych i 41 motocykli. Ukrainian Air Assault Forces repelled a major Russian assault on the Dobropillia axis. Russians attempted to capture Vodymyrivka and Sofiivka using 6 tanks, ~40 IFVs, 40+ vehicles, and several hundred troops. Ukraine destroyed 3 tanks, 13 IFVs, 41 vehicles, and eliminated around… pic.twitter.com/kl7Yc6xlFE October 11, 2025

Rosjanie przeprowadzili wzmocnione natarcie batalionowe na południe od Wołodymyriwki (wieś sąsiadująca z Pankiwką). Źródła ukraińskie podały, że Rosjanie użyli w ataku 35 czołgów i pojazdów opancerzonych oraz nieokreślonej liczby motocykli. Według strony ukraińskiej zniszczono lub uszkodzono trzy czołgi, 16 pojazdów opancerzonych i 41 motocykli. 13 października ukraiński 1. Korpus Gwardii Narodowej „Azow” podał, że Rosjanie ponownie przeprowadzili wzmocnione natarcie zmechanizowane w wyłomie dobropolskim, próbując zdobyć wieś Szachowe (dawniej Oktiabrśke). Rzucili do boju 16 czołgów i pojazdów opancerzonych oraz nieznaną liczbę motocykli. Jednak siły ukraińskie odparły atak armii Putina, niszcząc 13 pojazdów opancerzonych, trzy czołgi i trzy motocykle.

Ruszają do boju, gdy pogoda im sprzyja

Analitycy z ISW wskazują, że wszystkie wspomniane natarcia miały miejsce, gdy pogoda – deszcze i mgły – utrudniały operowanie ukraińskim dronom (ich zabójcza skuteczność wcześniej sprawiła, że siły pancerne właściwie zniknęły z pola walki).

Rosjanie wykorzystują również występowanie silnych wiatrów, które również utrudnia działania bezzałogowcom. ISW informuje, że taka sytuacja miała miejsce niedawno na kierunku łymańskim. Gdy ukraińskie drony były uziemione, wojskowi Putina zbudowali improwizowaną przeprawę przez jedną z rzek i przerzucili przez nią pięć czołgów, wóz bojowy piechoty oraz działo samobieżne.

Poza tym amerykańscy obserwatorzy zwracają uwagę, że Rosjanie sięgają po pojazdy zmechanizowane najczęściej wtedy, gdy sama piechota ma problemy ze sforsowaniem dobrze przygotowanych linii obronnych Sił Zbrojnych Ukrainy, jak to ma miejsce w rejonie Szachowego. Liczą, iż tygodnie szturmów na tyle zmęczyły przeciwnika, że zmasowane uderzenie z udziałem pojazdów pancernych może je wreszcie rozbić.