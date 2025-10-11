Rosjanie rzucili do boju pancerny sprzęt
Od dwóch miesięcy najcięższe walki bitwy o Pokrowsk toczą się na północny wschód od miasta, w rejonie tzw. wyłomu dobropolskiego. W czwartek panowała tam typowa jesienna aura, miejscami występowała mgła. Rosjanie postanowili wykorzystać te warunki, by przeprowadzić zmasowany szturm na pozycje Ukraińców we wsi Wołodymyriwka, około 20 km od Pokrowska.
Co dziś rzadko zdarza się na froncie – ze względu na zabójczą skuteczność bezzałogowców – postanowili zaryzykować i rzucili do ataku 35 jednostek pancernych, czołgów i wozów bojowych piechoty. Wspierały one natarcia dziesiątek piechurów na motocyklach.
Szturmowcy wdarli się do wsi. Zostali wybici
Żołnierze Putina szturmowali Wołodymyriwkę w kilku falach i z różnych stron. Ich ataki odpierali żołnierze z 1. Korpusu Gwardii Narodowej "Azow". Dzięki dobrze przygotowanym zaporom minowym oraz skutecznym działaniom artylerii i dronów, udało się im zadać Rosjanom ciężkie straty. Zniszczono lub uszkodzono trzy czołgi, jeden ciągnik opancerzony i 16 wozów bojowych piechoty, a do tego 41 motocykli i dwa inne pojazdy. W szturmie zginęło 107 Rosjan, a 51 odniosło rany.
Mimo to części żołnierzy Putina wdarła się do Wołodymyriwki. "32 żołnierzy przeciwnika przedostało się do wioski, z czego 12 od razu zabito. Reszta próbowała ukryć się w zniszczonych budynkach i piwnicach. Wieczorem i w nocy ich schronienia bombardowano. Rano 10 października nie odnotowano ruchu wrogiej piechoty w Wołodymyriwce. Szturm przeciwnika zakończył się niepowodzeniem" – czytamy w komunikacie „Azowa”.
Straty ludzkie i sprzętowe Rosjan
Według ukraińskiego Sztabu Generalnego od początku inwazji rosyjska armia straciła 1 121 570 żołnierzy. Tylko od stycznia do sierpnia tego roku, według przechwyconych raportów Kremla, straty wyniosły 281 550 wojskowych, w tym ponad 86 tys. zabitych.
Z kolei militarny blog Oryx, zliczający wizualnie potwierdzone straty obu stron konfliktu, informuje, że dotychczas wojska Putina straciły co najmniej 22 909 sztuk różnego sprzętu wojskowego. W tym:
- 4 152 czołgi
- 6 139 wozy bojowe piechoty
- 2 941 transportery opancerzone
- 2 508 sztuk różnych typów artylerii