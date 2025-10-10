Rosjanie inwestują w Europie. Opłacalność nie jest pierwszym celem

Z raportu firmy Intermark Global, zajmującej się handlem nieruchomościami, wynika, że po raz pierwszy od 2022 r. domy i mieszkania z UE cieszą się największym zainteresowaniem zamożnych Rosjan. Na Europę przypadło 41 proc. inwestycji w zagraniczne nieruchomości, jakie przeprowadzili od stycznia do września tego roku. To znaczny wzrost w porównaniu do 2024 r., gdy odsetek ten wyniósł 30 proc.

Rosjanie najczęściej nabywają nieruchomości na Cyprze (6 proc. wszystkich transakcji), a także we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Słowenii.

Irina Moszewa, partner zarządzająca Intermark Global, pisze, że rosyjscy nabywcy są nie tyle zainteresowani inwestycyjną atrakcyjnością obiektów, ile możliwością uzyskania statusu rezydenta UE bez dodatkowych wymagań. "Takie transakcje pozwalają uzyskać prawo pobytu i zapewniają większą swobodę podróżowania oraz finansowego manewrowania" – wyjaśnia.

Zakup nie stanowi problemu. Tak Rosjanie obchodzą sankcje

Rosyjscy pośrednicy zajmujący się handlem nieruchomościami powiedzieli serwisowi "The Moscow Times", że pomimo sankcji, zakup nieruchomości w Europie nie stanowi większego problemu.

– Sprzedawcy nieruchomości w krajach UE przychylnych Rosji już przy transakcjach o wartości 250–300 tys. euro sami oferują dogodne formy płatności, w tym w kryptowalutach – zdradza jeden z nich.

Kolejny dodaje, że najważniejsze jest ukrycie bezpośredniego powiązania pieniędzy z Rosją. – A to nie jest wielki problem: wszyscy Rosjanie, którzy mogą wydać setki tysięcy euro na nieruchomość, mają zagraniczne powiązania pozwalające ukryć rosyjskie źródło finansowania i zapłacić agentom – zaznacza.

Europa zdetronizowała Azję Południowo-Wschodnią

W ubiegłym roku Rosjanie najczęściej kupowali zagraniczne nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Tajlandii i Indonezji (Bali). W 2025 r. udział tych transakcji spadł na drugie miejsce, do 32 proc. Na kolejnych lokatach rankingu znalazły się Bliski Wschód (17 proc.; głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman) i Turcja (6 proc.).

Moszewa stwierdza w raporcie, że zainteresowanie zagranicznymi nieruchomościami wśród Rosjan spadło do poziomu przedwojennego, po boomie w latach 2022-2024. „Kupujący stali się bardziej selektywni, koncentrując się na lepszych lokalizacjach i droższych projektach” – podsumowała