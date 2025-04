Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obecnie budowany 70-kilometrowy odcinek trasy S6 podzielono na pięć zadań: dobudowa drugiej jezdni w ciągu obwodnicy Słupska, Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo, Skórowo – Leśnice i Leśnice – Bożepole Wielkie. Cała inwestycja ma zakończyć się najwcześniej w 2026 r. Najbardziej zaawansowane prace są na odcinku obwodnicy Słupska, która będzie gotowa już latem tego roku.

Obwodnica Słupska gotowa w 85 proc.

Najszybciej idą prace przy poszerzeniu jednojezdniowej obwodnicy Słupska zrealizowanej w latach 2008-2010. Obecnie kierowcy korzystają z północnej nitki obwodnicy i nowego mostu przez rzekę Słupię. W ramach obecnie realizowanej inwestycji odcinek o łącznej długości 9,5 km rozbudowywany jest o drugą jezdnię. Zaawansowanie prac, które realizuje firma Strabag, szacowane jest na 85 proc. Koszt realizacji to ok. 128 mln zł. Jak zapewnia GDDKiA poszerzona obwodnica Słupska będzie dostępna dla kierowców latem tego roku.

Słupsk - Bobrowniki na półmetku

Kolejny odcinek na trasie to ponad 16-kilometrowy przyszłej S6, który jest przedłużeniem obwodnicy Słupska do Bobrownik.

Na tym odcinku prace skupiają się głównie na obiektach mostowych. Obecnie w budowie jest estakada nad Łupawą. Jak ocenia GDDKiA prace przy robotach ziemnych są na półmetku. Po przerwie zimowe wznowione zostały prace przy nawierzchni betonowej między Redzikowem i Damnicą. Na węźle Redzikowo, czyli w miejscu, gdzie obwodnica Słupska połączy się z nowo budowaną S6, wykonana została przewiązkę z nawierzchnią bitumiczną. W ramach inwestycji powstają też dwa węzły drogowe (Budy i Bobrowniki) oraz Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) w Paprzycach (po obu stronach drogi), oraz dodatkowo powstaje też nowe rondo przy DK6 w Sąborzu.

Jak zapewnia GDDKiA postęp prac na tym odcinku przekroczył już 50 proc. a jego oddania do ruch planowane jest w trzecim kwartale 2026 r.

Koszt budowy tego odcinka to ok. 549 mln zł, a prace realizuje firma NDI – podaje GDDKiA

Bobrowniki – Skórowo z opóźnieniem

Kolejny odcinek trasy Bobrowniki – Skór, będzie miał długość 13,1 km. Na tym fragmencie S6 powstają dwa węzły drogowe - Rzechcino i Skórowo. Obecnie trwa budowa obiektów inżynierskich. Po przerwie zimowej wznowiono układanie nawierzchni betonowej na trasie głównej. Zaawansowanie prac wynosi ok. 55 proc.

Pierwotny termin ukończenia robót wyznaczony był na czwarty kwartał tego roku, jednak różnych powodów, niezależnych od wykonawcy, w tym dłuższych niż zakładano badań archeologicznych przekazanie placu budowy zostało opóźnione, przez co termin oddania do ruchu tego odcinaka przesunął się na drugi kwartał 2026 r. Inwestycję na tym odcinku realizuje firma Aldesa za ok. 284 mln zł.

Skórowo – Leśnice

Kolejny fragment nowej ekspresówki na pomorzu to prawie 11 kilometrowy (10,9 km) odcinek Skórowo – Leśnice. Na tym odcinku powstanie węzeł Leśnice oraz para MOP-ów Darżewo oraz aż 25 obiektów inżynierskich (14 przejść dla zwierząt oraz 11 wiaduktów).

Jak zapewnia GDDKiA zaawansowanie prac przekroczyło 65 proc., a nawierzchnia trasy głównej została wykonana w ok. 40 proc.

Na odcinku Skórowo – Leśnice wykonawca miał podobne problemy jak w przypadku odcinka Bobrowniki – Skórowo przez co pierwotny termin oddania trasy z czwartego kwartału 2024 r. został przesunięty na drugi kwartał 2026 r. Inwestycję o wartości ok. 345 mln zł realizuje firma Intercor.

Leśnice – Bożepole Wielkie – najdłuższy odcinek inwestycji

Odcinek Leśnice – Bożepole Wielkie to najdłuższy, ponad 22-kilometrowy odcinek inwestycji. Trasa ominie Lębork od południa i połączy się z funkcjonującym już fragmentem S6 do węzła Gdynia Wielki Kack.

Na trasie powstaną trzy węzły (Lębork Zachód, Lębork Wschód i Łęczyce), a na funkcjonującym już węźle Bożepole Wielkie przebudowane będą łącznice po południowej stronie. Ponadto na węźle Łęczyce nastąpi połączenie z nową drogą krajową do pierwszej w kraju elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” zlokalizowanej w gminie Choczewo. Zaawansowanie prac na tym odcinku szacowane jest na blisko 80 proc. Także w tym przypadku termin zakończenia budowy został przesunięty. Pierwotny trasa miała być oddana do użytku w październiku 2024 r. Nowy termin to drugi kwartał 2026 r. Kontrakt o wartości ok. 719 mln zł realizuje firma Budimex.

Co już jest gotowe?

Pod koniec 2022 r. GDDKiA oddała do użytkowania trzy odcinki S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią, o łącznej długości ok. 42 km. Już zakończona inwestycja była podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie – Luzino, Luzino – Szemud i Szemud – Gdynia.