Twa kolejny nabór wniosków o dotację

Wymagania wobec właścicieli nieruchomości co i rusz się zmieniają. Obowiązujące regulacje prawne narzucają coraz więcej ograniczeń co do tego, jak je ogrzewać, jak gospodarować ściekami i odpadami, co robić z wodą opadową. Nie każdy za tym nadąża, a co więcej, nie każdego stać na to, by na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się wymagań. To dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie dofinansowania ułatwiające właścicielom nieruchomości nadążanie za zmieniającą się rzeczywistością. Jednak korzystanie z nich nie zawsze jest łatwe, bo zasady, kwoty i terminy przyznawania środków często są różne w różnych częściach kraju, a to oznacza, że powszechnie dostępne informacje na ten temat nie zawsze mogą być pomocne. Aby być w tym zakresie na bieżąco, należy więc śledzić informacje lokalne i być na bieżąco z tym, co dzieje się w gminie.

Jednym z celów, który ma zostać zrealizowany dzięki wprowadzaniu odpowiednich zmian przez właścicieli nieruchomości jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych. W tym zakresie aktywne działania są prowadzone m.in. na terenie województwa łódzkiego, w którym osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań mających na celu wybudowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości mogą dostać 8 tys. złotych

Jakie środki można otrzymać? Dotacja może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 tys. złotych. Jednak co istotne, wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jedynie do 22 września. Należy je wypełnić elektronicznie i przesłać do Funduszu wraz z załącznikami: w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W tym drugim przypadku dokumenty należy wydrukować i podpisać wniosek a następnie zeskanować go wraz z załącznikami i przesłać e-PUAP’em. Wniosek może zostać również podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na co należy zwrócić uwagę podczas składania wniosku? Organizator wskazał m.in., że zniesiono konieczność podpisywania weksla. Istotne jest również to, że realizacja zadania nie może polegać na wykorzystaniu zestawu do modernizacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości.