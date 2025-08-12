GUS: Wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 1,2 proc.

Według stanu na 28 lutego 2025 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 402,4 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 4,7 proc. więcej niż w lutym 2024 r., i 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc.

Ukraińcy najliczniejszą grupą pracujących obcokrajowców w Polsce

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według danych GUS było ich 708,9 tys., tj. o 2,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 1,0 proc. niż w styczniu 2025 r.

Obywatele Ukrainy stanowili 67,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem lutego 2024 r. o 1,7 pkt. proc. oraz 0,2 pkt. proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r.