Benefity finansowe najbardziej pożądane, ale nie tylko

Pracownicy najbardziej zainteresowani są benefitami finansowymi, jednak widać wyraźnie, że zdrowie i równowaga życiowa też mają znaczenie. Na podium znalazły się również pakiety medyczne oraz 4-dniowy tydzień pracy, a preferencje różnią się w zależności od płci i wieku. Kobiety częściej stawiają na zdrowie i work-life balance, a najstarsi pracownicy najbardziej oczekują premii. Na dalszym planie pozostają takie świadczenia jak dodatkowe dni wolne, karty sportowe czy imprezy integracyjne.

- Już w poprzednim roku widzieliśmy bardzo wyraźnie, że pracownicy oczekują głównie pieniędzy. Wtedy na podium znalazły się podwyżka wynagrodzenia i premia, a zaraz za nimi rozwiązania, które realnie obniżają koszty życia, tj. dofinansowanie dojazdów czy darmowe wyżywienie. Dopiero później pojawiały się benefity takie jak 4-dniowy tydzień pracy czy dodatkowe dni wolne. W tym roku obserwujemy podobny trend, ale z nowymi akcentami. Premia nadal jest numerem jeden, jednak na podium pojawiły się też opieka medyczna i krótszy tydzień pracy. To pokazuje, że obok oczekiwań finansowych pojawia się potrzeba zadbania o zdrowie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Między finansami a work-life balance – w zależności od płci i wieku

Z grudniowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że pracownicy najbardziej chcą konkretu, czyli pieniędzy. Aż 34 proc. Polaków wskazało premię finansową jako benefit, który miałby dla nich największe znaczenie. To jednoznaczny lider tegorocznego zestawienia i jednocześnie rozwiązanie, które niesie natychmiastowy, odczuwalny efekt w domowym budżecie. Na drugim miejscu znalazły się pakiety opieki medycznej, które wskazało 13 proc. pracowników. Natomiast podium zamyka 4-dniowy tydzień pracy, wskazany przez 9 proc. badanych.

Choć premia jest wyborem numer jeden niemal w każdej grupie, wyjątkiem są najmłodsi pracownicy. Wśród Polaków 55+ premię wskazało aż 43 proc. badanych, w porównaniu do co piątej osoby między 18. a 24. rokiem życia. Ciekawe różnice są również ze względu na płeć. Mężczyźni nieznacznie częściej niż kobiety wskazują na bonus finansowy (34 proc. vs. 33 proc.), natomiast panie mocniej akcentują benefity wspierające dobrostan. Opieka medyczna jest ważna dla 16 proc. kobiet i tylko dla 10 proc. mężczyzn, a 4-dniowy tydzień pracy dla 11 proc. pań i 7 proc. panów.

Paczka świąteczna? Nie, dziękuję

W dalszej części rankingu popularnych benefitów znajdują się rozwiązania znane z biurowej codzienności. Paczki świąteczne wskazało 6 proc. badanych, dodatkowe dni wolne, dofinansowanie do dojazdów, karty sportowe i posiłki w pracy miały po 3 proc. wskazań. Choć żadne z tych świadczeń nie zdobyło wysokiego miejsca, wszystkie łączy redukcja codziennych kosztów życia. Z drugiej strony są rozwiązania, które praktycznie zniknęły z obiegu. Dofinansowanie rozrywki online, takie jak abonament Netflix, nie uzyskało żadnego wskazania, podobnie jak wsparcie hobby i pasji pracowników.

Skąd to znaczenie finansowych benefitów? Dane dotyczące satysfakcji z wynagrodzeń pokazują, że pracownicy wciąż nie czują pełnego komfortu w tym obszarze. Niemal co trzeci zatrudniony jest niezadowolony ze swojego wynagrodzenia (29 proc.). Największa grupa, 35 proc. badanych, przyznaje, że „trochę tak, a trochę nie”. Zadowolenie wyraża 36 proc. respondentów.

Jakie benefity? Pracownicy oczekują czegoś nowego

Struktura benefitów zmienia się stopniowo, ale konsekwentnie. To, co sprawdzało się jeszcze kilka lat temu, dziś przestaje mieć znaczenie. Dlatego warto stale badać dodatki pozapłacowe i elastycznie reagować na to, co jest pracownikom naprawdę potrzebne.

- W „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” więcej niż co dziesiąty Polak zadeklarował, że nie znalazł dla siebie żadnego benefitu z dostępnej listy. To sygnał, że rynek oczekuje świeżych rozwiązań. W kolejnych miesiącach mogą zyskać na znaczeniu zarówno proste mechanizmy pozwalające odpocząć, jak choćby dodatkowe dni urlopowe czy inicjatywy rozwojowe, np. szkolenia z nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Rok 2026 może przynieść kolejne przetasowania w hierarchii benefitów, bo rynek pracy nie stoi w miejscu – podsumowuje Krzysztof Inglot.

