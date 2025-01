Powiększenie kapitału

Reklama

„Najpierw kapitał zakładowy spółki Centralny Port Komunikacyjny został powiększony o dodatkowe 3,5 mld zł. Środki te umożliwią m.in. zakończenie prac projektowych terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego, a także stref Airside (części operacyjnej lotniska) i Landside (części ogólnodostępnej lotniska). Następnie Rada Ministrów przyjęła Program Wieloletni CPK na lata 2024-2032. Zapewniła tym samym niezbędne finansowanie, w tym m.in.: 76,8 mld zł na inwestycje kolejowe, 42,7 mld zł na projekty lotniskowe oraz 2,5 mld zł na drogi” – podała spółka CPK w informację prasową, podsumowującą rok 2024.

Projekt budowy terminala, dworca i węzła

CPK przypomniał, że w ubiegłym roku został przyjęty i zaprezentowany projekt budowlany terminala lotniska, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego. Projekt został przygotowany przez konsorcjum Foster and Partners i Buro Happold oraz 30 innych firm projektowych, a w pracach nad nimi brało w sumie udział 500 projektantów z różnych branż. Projekt zakłada, że w pierwszym etapie lotnisko CPK będzie miało przepustowość ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy.

Program Dobrowolnych Nabyć

„W całym roku pod inwestycje CPK wywłaszczona nie została ani jedna osoba. W sumie w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć zakupiliśmy już ponad 1800 działek o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. To większość obszaru potrzebnego do realizacji pierwszego etapu Lotniska CPK. Zaawansowane rozmowy z właścicielami dotyczą kolejnych ok. 300 ha, a co za tym idzie pula gruntów będzie się powiększać” – czytamy w informacji prasowej.

CPK poinformował także, że w najbliższych tygodniach spodziewa się otrzymania decyzji lokalizacyjnej dla lotniska i części węzła kolejowego. Od sierpnia ub.r. spółka dysponuje już decyzją lokalizacyjną dla budowy linii wysokiego napięcia na 110 kV i 220 kV.

PPL mniejszościowym inwestorem

„W minionym roku wybraliśmy też Polskie Porty Lotnicze (PPL) na mniejszościowego inwestora powstającego lotniska centralnego. Dzięki tej decyzji projekt będzie realizowany w oparciu o polski kapitał, przez spółkę mającą największe doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą lotniskową w Polsce i będącą właścicielem m.in. Lotniska Chopina w Warszawie” – podała spółka.

Umowa na projekt Centrum Kontroli Operacji Lotniczych

Przypomniała, że w ub.r. została podpisana umowa z polskim konsorcjum na zaprojektowanie Centrum Kontroli Operacji Lotniczych. Przygotowany i opublikowany został Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. W tym obszarze mieszka ponad 400 tys. mieszkańców.

Inwestycje kolejowe

„Najbardziej zaawansowane inwestycje kolejowe CPK trwają w Łodzi i dotyczą 4,6- kilometrowego tunelu Kolei Dużych Prędkości, dla którego spółka ma już pozwolenia na budowę. Po niedawnym otwarciu ofert w przetargu na drążenie, trwa teraz proces wyłaniania wykonawcy tego najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Na realizację projektu przewidziano 2,8 mld zł. Jednocześnie w Łodzi kończy się budowa komory startowej Retkinia i prace związane ze wzmacnianiem fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury” – podał CPK.

Spółka przypomniała także, że do 2032 roku planowane jest wybudowania odcinka KDP z Warszawy do Łodzi i do 2035 roku do Poznania i Wrocławia. (PAP)