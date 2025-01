Co się stanie z Lotniskiem Chopina?

"Na pewno w pierwszym okresie po przeniesieniu całego komercyjnego ruchu pasażerskiego na nowe lotnisko zostanie tam, przynajmniej tak wynika z naszych rozmów, wojsko i rządówka" - powiedział w środę Lasek w radiu RMF FM. Jak przypomniał, na Okęciu są hangary dla remontów samolotów i przynajmniej jedna firma produkującą części do samolotów - Airbus Military.

Za wcześnie jest na mówienie, co zrobimy z Lotniskiem Chopina - dodał pełnomocnik. Jak stwierdził Lasek, gdyby za 7 lat miałby podejmować taką decyzję, zachowałby na Okęciu przynajmniej jedną drogę startową i zastanowił się, jak ją dobrze wykorzystać.

Budowa CPK

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. Lotnisko to ma zostać uruchomione jesienią 2032 r. i przejąć w tym momencie cały ruch pasażerski z Lotniska Chopina.(PAP)