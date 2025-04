Nowe linie wysokiego napięcia

Wydane pozwolenia dotyczą budowy linii o napięciu 110 kV i 220 kV poza terenem projektowanego lotniska.

"Nowe linie zastąpią dotychczasowe, przewidziane do likwidacji odcinki, znajdujące się na obszarze realizowanej inwestycji. To jeden z pierwszych etapów realizacji projektu zasilania nowego portu lotniczego w energię elektryczną. [...] Realizacja projektu umożliwi usunięcie kolizji z napowietrznymi liniami 110 i 220 kV, będącymi własnością PGE Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Prace projektowe oraz budowlane przeprowadzi firma Enprom. Budowa nowych linii ma rozpocząć się na przełomie II i III kwartału 2026 roku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem, rozbiórkę kolidujących odcinków poprzedzi budowa nowych linii poza obszarem lotniska. W ramach przebudowy infrastruktury odcinka linii 110 kV powstanie nowy Główny Punkt Zasilający, który będzie odpowiadał za dostawy energii elektrycznej do lotniska CPK. Następnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na rozbiórkę już istniejących linii energetycznych, dodano.

Czym jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

