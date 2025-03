Kurs akcji PKO BP

W czasie wtorkowej sesji kurs akcji PKO BP przekroczył poziom 80 zł za sztukę, a tym samym łączna kapitalizacja przekroczyła 100 mld zł. Maksymalnie za jedną akcję płacono do tej pory 81,08 zł. Około 12.30 kurs akcji banku wynosił 79,76 zł, przy obrotach powyżej 100 mln zł.

Historyczny rekord

"Cieszymy się, to jest historyczny rekord. Mieliśmy takie plany, żeby wycenę podnosić do 100 mld zł, ale chyba nikt się nie spodziewał, że to się stanie tak szybko. To co nas najbardziej cieszy, to fakt, że wielu analityków podnosi nam ceny docelowe w swoich rekomendacjach" - powiedział Szymon Midera w kuluarach organizowanej przez PKO BP konferencji CEE Capital Markets w Londynie.

Duży wzrost kapitalizacji

Prezes PKO BP wskazał, że w ciągu ostatniego roku kapitalizacja PKO BP wzrosła z 45 do 100 mld zł. Pytany o przyczyny tego wzrostu wyceny powiedział: "Z jednej strony szybszy niż na rynku wzrost wolumenów, to widać wyraźnie po ostatnich wynikach w 2024 roku, widzimy to również teraz po odczytach z pierwszego kwartału. Rośniemy szybciej niż rynek w kluczowych liniach biznesowych, w finansowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, ale mamy też szybsze niż na rynku dynamiki wzrostu wyników odsetkowego i prowizyjnego".

"Główne nasze cele są zdefiniowane w strategii: umacnianie pozycji na rynku i wzrost organiczny, na tym się koncentrujemy i chcemy i w detalu, i w części korporacyjnej zwiększać nasz udział rynkowy. Bardzo precyzyjnie mamy to zdefiniowane w poszczególnych liniach biznesowych, pokazujemy to np. w obszarze korporacyjnym, gdzie chcemy zwiększyć udział z 16 do 18 proc." - dodał Szymon Midera.

Cele finansowe

Zdaniem prezesa PKO BP realizacja celów finansowych zapisanych w strategii będzie wspierać wycenę giełdową. Wymienił w tym kontekście ROE powyżej 19 proc., cost/income w okolicach 30, zdolność do wypłaty dywidendy w paśmie 50-75 proc. zysku, ryzyko kredytowe pod kontrolą.

"Uważam, że rynek już zdyskontował obniżki stóp procentowych w naszej wycenie i we wzroście tej wyceny. Jesteśmy przygotowani do obniżek stóp. Wzrost wolumenów, wzrost aktywności klientów, dwucyfrowy, najwyższy na rynku, wzrost wyniku prowizyjnego - to wszystko przygotowuje bank do funkcjonowania w zupełnie innym świecie obniżonych stóp proc." - powiedział Szymon Midera. (PAP Biznes)