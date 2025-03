Kartel siedmiu banków

Komisja Europejska poinformowała 20 maja 2021 r., że od stycznia 2007 r. do listopada 2011 r. siedem banków inwestycyjnych – UBS, Natixis, UniCredit, Nomura, Bank of America, Portigon (dawniej WestLB) i NatWest (dawniej Royal Bank of Scotland) – uczestniczyło w kartelu dotyczącym europejskich obligacji skarbowych.

Reklama

Banki współpracowały ze sobą i wymieniały się informacjami w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w ramach emisji obligacji.

Kara Komisji Europejskiej

Komisja nałożyła na banki Nomura, UBS i UniCredit kary grzywny o łącznej wysokości 371 mln euro. Bank of America, Natixis i NatWest nie zostały ukarane. Dwa pierwsze dlatego, że upłynął termin przedawnienia, dotyczącego możliwości nakładania przez Komisję kar pieniężnych, a trzeci z wymienionych banków – ponieważ ujawnił Komisji istnienie kartelu.

Banku Portigon nie ukarano z uwagi na jego ujemny obrót, osiągnięty w ostatnim roku obrotowym przed ujawnieniem kartelu.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Sześć z siedmiu banków (wszystkie z wyjątkiem NatWest) wystąpiło do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji lub obniżenie nałożonych na nie grzywien.

W wydanym w środę wyroku Sąd utrzymał jednak w mocy decyzję Komisji i nieznacznie obniżył kwotę grzywien nałożonych na UniCredit i Nomura.

W odniesieniu do Nomura Sąd stwierdził, że Komisja popełniła błąd przy ustalaniu jednego z elementów grzywny, gdy odmówiła wykorzystania części danych przekazanych jej przez ten bank. W przypadku UniCredit Sąd uznał, że bank ten przystąpił do kartelu 17 dni później, niż wynikałoby to z informacji Komisji. (PAP)