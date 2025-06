GPW na czerwono

Ok. godz. 15.30 WIG20 spada o 0,5 proc. do 2.748 pkt., a WIG idzie w dół o 0,2 proc. do 101.215 pkt. mWIG40 zwyżkuje o 0,65 proc. do 7.723 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,7 proc. i wynosi 28.520 pkt.

Jak ocenia Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities, środowa sesja przebiega pod dyktando wypowiedzi ministra finansów. Andrzej Domański poinformował przed otwarciem środowej sesji, że resort pracuje nad podatkiem od odsetek od rezerw utrzymywanych przez banki w NBP, a szacowane wpływy w przyszłym roku wynieść mogą 1,5-2,0 mld zł.

"Banki negatywnie na to zareagowały, mimo, że zapowiedziane 2 mld zł nie wydają się dużą kwotą jak na cały sektor bankowy. Być może inwestorzy obawiają się, że polskie banki przestają być bezpieczne, bo mogą się pojawiać kolejne takie pomysły. Jeden z koalicjantów podnosi temat wysokich zysków banków i sugeruje podatek od nadmiarowych zysków, tzw. windfall tax" - powiedział PAP Biznes Mateusz Chrzanowski.

"Sesja byłaby na lekkim plusie, ale przez informację w kwestii nowego podatku, banki ciążą WIG20, który jest pod kreską" - dodał.

Pekao i PKO BP idą w dół po ponad 2 proc., a Santander i Alior po niemal 2 proc. Wśród dziewięciu giełdowych banków o najwyższej kapitalizacji rośnie tylko Handlowy.

Indeks WIG Banki spada o prawie 2 proc. i jest najsłabszym wskaźnikiem sektorowym.

Kurs dolara

Zdaniem Mateusza Chrzanowskiego, na rynku walutowym dolar może się osłabiać, co byłoby korzystne dla polskiego rynku akcji.

"Wiele prognoz mówi, że byłaby jeszcze przestrzeń do osłabienia dolara. To mogłoby sprzyjać zarówno europejskim rynkom, w tym polskiemu. Wydaje się, że jeśli sytuacja geopolityczna się nie zmieni, jakieś lekkie wzrosty mogą mieć miejsce, natomiast bardziej obstawiałbym małe i średnie spółki" - powiedział analityk.

"Jeśli chodzi o duże podmioty, to np. nie ma już przestrzeni na poprawę wyników spółek z sektora finansowego, natomiast dla spółek z drugiej i trzeciej ligi koniunktura powinna się poprawiać. Widzimy pobudzenie konsumenta, powoli rozpędzają się inwestycje, pojawił się impuls fiskalny z Niemiec. To będzie sprzyjać eksporterom i spółkom przemysłowym" - dodał.

W środę dobrze radzi sobie PGE, który rośnie o prawie 3 proc. Tauron i Enea zwyżkują o mniej niż 1 proc.

"Prawdopodobnie duzi gracze szukają aktywów do rotacji. Wychodzą z banków, bo cykl stóp procentowych w Polsce jest dla nich niekorzystny, a dodatkowo banki ostatnio sporo rosły. Energetyka wydaje się ciekawym alternatywą" - powiedział Mateusz Chrzanowski.

"Zapotrzebowanie na energię powinno mocno rosnąć przez inwestycje w AI. Pojawiała się też teza, że cash flow w tych spółkach powinien być dobry. My jesteśmy sceptycznie do tego nastawieni, wydaje się, że capeksy są zbyt wysokie, by można było mówić o dużej płynności" - dodał.

PGE idzie do góry po raz trzeci z kolei. Biorąc pod uwagę dwanaście poprzednich sesji, spółka spadła tylko dwukrotnie i w efekcie, od 6 czerwca do wtorkowego zamknięcia jej papiery zyskały na wartości ponad 10 proc. Wzrost w tym okresie byłby większy, gdyby nie ponad 10-proc. spadek kursu PGE w dniu 13 czerwca.

Enea przez poprzednie siedem sesji wzrosła o ponad 1 proc., a Tauron zyskał w tym czasie 9,9 proc.

Ustawa wiatrakowa

Posłowie z klubów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050-TD złożyli w środę poprawki do projektu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, które przewidują m.in. wydłużenie na czwarty kwartał br. mrożenia cen prądu.

Jak poinformowali przedstawiciele PGE, spółka chce wziąć udział w grudniowej aukcji offshore. Planuje pozyskać w tym roku decyzję środowiskową dla jednego projektu.

Spółka Ocean Winds oraz należąca do PGE i Ørsted spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 poinformowały, że podpisały umowę rezerwacyjną, która umożliwi wykorzystanie terminalu T5 do budowy morskiej farmy wiatrowej BC-Wind z portfela Ocean Winds.

Zyskują spółki handlu detalicznego

W środę zyskują spółki handlu detalicznego. Kurs CCC idzie w górę o niemal 4 proc., a Żabka, Pepco, Dino i Allegro zyskują po ok. 1 proc.

Rada Dyrektorów Allegro.eu zdecydowała o emisji do 1 mln obligacji serii A o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Ponadto, Allegro Treasury - spółka zależna od Allegro.eu - podjęła decyzję o dobrowolnej częściowej przedpłacie kredytów terminowych w ramach Nadrzędnej Umowy Kredytowej. Spłata dotyczy pełnego pokrycia 700 mln zł z dodatkowego kredytu oraz częściowej spłaty 300 mln zł nadrzędnego kredytu w wysokości 5,26 mld zł.

Pepco 7 kwietnia tego roku sięgnęło historycznego minimum i było to 12,66 zł. Od tamtego dnia do 24 czerwca spółka zyskała ok. 40 proc. W środę wartość akcji Pepco wynosi 20,2 zł.

Dino ma za sobą miesiąc prawie nieprzerwanych spadków. Od 29 maja do wtorkowego zamknięcia akcje Dino staniały o ok. 8,5 proc., natomiast przez siedem poprzednich sesji spółka spadła o 1,6 proc.

CCC również spadało od około miesiąca. Od 28 maja do 24 czerwca CCC straciło ok. 24 proc. Przez siedem poprzednich sesji kurs CCC poszedł w dół o niemal 8 proc.

Kurs CD Projektu znajduje się nieznacznie poniżej poziomu z wtorkowego zamknięcia. Cena akcji tej spółki rosła przez pięć poprzednich sesji bez przerwy i w tym czasie papiery CD Projektu zdrożały o ponad 4 proc.

Lekko zwyżkuje PZU. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało o przeznaczeniu z zysku netto za 2024 rok oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2023 r., na wypłatę dywidendy łącznie 3,86 mld zł, co daje 4,47 zł dywidendy na akcję. Decyzja walnego zgromadzenia jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu.

Spółka Fabrity poinformowała, że ma umowę ramową z Agencją UE "Frontex - European Border and Coast Guard Agency" w ramach tzw. Obszaru 2-go, dotyczącego świadczenia usług w modelu far-site. Max. budżet netto dla Obszaru 2 wynosi 35 mln euro, z możliwością zwiększenia do max. 52,5 mln euro. Kurs Fabrity rośnie o niemal 4 proc.

W środę na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka QNA Technology. Na otwarciu kurs spółki spadł 2,91 proc. do 36,7 zł, a ok. godz. 15.30 zniżkuje o ponad 2 proc. do poziomu 30 zł. Spółka przeniosła się z rynku NewConnect.

W Europie, indeks FTSE spada o 0,2 proc., a DAX i CAC 40 tracą po 0,4 proc.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial traci 0,09 proc., S&P500 idzie w górę o 0,2 proc., a Nasdaq Comp. zwyżkuje 0,57 proc. (PAP Biznes)