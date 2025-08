Reklama

Administracja prezydenta Donalda Trumpa ciągle zaostrza przepisy imigracyjne w USA. W czerwcu, ze względów bezpieczeństwa narodowego, wprowadzony został całkowity lub częściowy zakaz wjazdu dla obywateli 19 krajów, a w lipcu ogłoszono program opłaty za „uczciwość wizową” w wysokości 250 dolarów. Teraz Biały Dom zrobił kolejny krok w celu zaostrzenia przepisów wprowadzając kaucję w wysokości do 15 tys. dolarów na niektóre wizy turystyczne i biznesowe.

Jak podaje agencja Reuters, zgodnie z tymczasowym rozporządzeniem, 12-miesięczny program jest skierowany między innymi do turystów z krajów, w których historycznie wysoki jest wskaźnik przekroczenia terminu ważności wizy. Celem programu jest ukrócenie praktyk wobec turystów przekraczających ważność wizy.

Oto, co już wiadomo o programie na podstawie informacji zamieszczonych w Federal Register.

Kto będzie musiał zapłacić kaucję wjazdową?

Program dotyczy podróżujących w celach wypoczynkowych i służbowych, na wizach B-1 lub B-2.

Kaucję będzie obowiązywać podróżnych z państw, które mają wysoki wskaźnik przekroczenia terminu ważności wizy. Opłata będzie też wymagana w przypadku osób przybywających z krajów, w których informacje dotyczące kontroli i weryfikacji są uznawane za niewystarczające, oraz, gdy osoba pochodzi z kraju, który oferuje obywatelstwo za inwestycję bez wymogu stałego pobytu.

O jakie kraje chodzi?

Dokładna lista państw nie jest jeszcze znana. Departament Stanu USA ma ją wkrótce ogłosić. Wiadomo jednak, że głównym kryterium wyboru będzie wskaźniki przekroczenia pobytu.

Wśród państw o wysokim wskaźniku przekroczenia pobytu wskazanych w raporcie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego "Enter/Exit Overstay Report z 2023 r.", opublikowanym 5 sierpnia 2024 r., znajdują się: Czad (50 proc.), Laos (35 proc.) i Haiti (31 proc.).

Jednakże państwa, w których odnotowano najwięcej przekroczeń terminu pobytu, to: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Haiti, Wenezuela i Republika Dominikańska.

Natomiast według danych amerykańskiej służby celnej i ochrony granic z roku fiskalnego 2023, wysoki wskaźniki przekroczenia pobytu odnotowano w przypadku wielu krajów Afryki, w tym w Burundi, Dżibuti i Togo.

Ile osób będzie musiało zapłacić?

Departament Stanu poinformował, że spodziewa się, iż w trakcie programu pilotażowego kaucję wizową wpłaci około 2000 osób, biorąc pod uwagę liczbę osób kwalifikujących się do otrzymania wiz amerykańskich i „niepewność” co do liczby osób, które będą mogły je uiścić.

Jak będzie wysokość kaucji?

Istnieją trzy poziomy opłaty kaucyjnej: 5 tys. dolarów, 10 tys. dolarów i 15 tys. dolarów, które nakładane będą według uznania urzędników konsularnych, i będzie zależeć od „okoliczności osobistych” podróżnych, w tym powodu podróży, zatrudnienia, dochodów, umiejętności i wykształcenia.

Podróżni zobowiązani do uiszczenia kaucji wizowej muszą wjechać na teren USA i wyjechać z niego przez konkretne porty wjazdowe, które zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Środki zostaną zwrócone podróżnym, jeśli opuszczą kraj zgodnie z warunkami wizy – czytamy w zawiadomieniu.

Źródło: Reuters