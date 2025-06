Wahania cen po ataku Izraela na Iran

Izrael rozpoczął 13 czerwca naloty na cele nuklearne i militarne w Iranie, twierdząc, że jest on o krok od zbudowania broni jądrowej. Teheran odpowiedział atakiem rakiet i dronów. W niedzielę USA zbombardowały trzy irańskie obiekty jądrowe i ogłosiły zniszczenie irańskiego programu nuklearnego, a dzień później Iran zaatakował bazę wojsk USA w Katarze. W odpowiedzi na atak USA parlament Iranu zdecydował o zamknięciu cieśniny Ormuz, czyli najważniejszego szlaku eksportowego ropy naftowej z Zatoki Perskiej na światowe rynki i trasy, którą przepływa jedna piąta globalnych dostaw tego surowca. Działania te doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej. We wtorek rano prezydent USA Donald Trump ogłosił rozejm między Iranem i Izraelem.

Ceny ropy Brent początkowo wzrosły z 77 dolarów za baryłkę do 80 dolarów za baryłkę na początku sesji w poniedziałek, natomiast następnego dnia, czyli we wtorek, gwałtownie spadły do 68 dol. za baryłkę. Wynika to z faktu, że do tej pory żegluga przez cieśninę Ormuz nie została zablokowana, ponieważ ajatollah Ali Chamenei nie wydał ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Możliwe dalsze spadki cen ropy

Według analityków Goldman Sachs możliwe są dalsze spadki cen ropy, jeśli zawieszenie broni między tymi dwoma państwami się umocni, jednak - jak zaznaczyli - sytuacja "pozostaje płynna".

Goldman Sachs zwrócił również uwagę, że ostatnie wydarzenia związane z działalnością prezydenta Trumpa, czyli wprowadzenie ceł, czy decyzje podejmowane przez niego w związku z konfliktem między Izraelem a Iranem doprowadziły do zmian i niepewności m.in. w amerykańskiej gospodarce. Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że wprowadzone 2 kwietnia cła spowodowały spowolnienie CEEMA, czyli krajów Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także doprowadziły do zahamowania globalnego wzrostu. Mimo tego, że nie wywołały one tak dotkliwych skutków, jakie zakładano, a ryzyko globalnej recesji zmalało, to niepewność z nimi związana nadal istnieje. "Zakładając, że niepewność związana z taryfami zniknie, przewidujemy ożywienie w 2026 r., szczególnie w ujęciu sekwencyjnym" - napisali eksperci.

Kurs dolara

Goldman Sachs ocenił, że od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa, czyli od 20 stycznia 2025 r., dolar stracił na wartości o 10 proc. W oparciu o wagę handlową i przewidywane są jego dalsze spadki. Kontynuując temat walut, analitycy wspomnieli o rosyjskim rublu, który nadal pozostaje silniejszy, niż oczekiwano i tym samym wywiera dodatkową presję spadkową na inflację. Autorzy raportu wskazali na siłę tej waluty, która wywiera presję na budżet i eksporterów, co - w ich ocenie - sugeruje "że bufor realnej stopy procentowej na poziomie 8 proc. może być nadal zbyt duży, aby umożliwić odpowiednią korektę waluty".

Inflacja w Europie

Analitycy GS zauważyli również, że w maju zanotowano wzrost inflacji w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W Czechach - wzrosła ona o 0,6 pp do +2,4 proc. r/r, na Węgrzech - wzrosła o 0,2 pp do +4,4 proc. r/r, w Rumunii, w której nastąpił wzrost o 0,6 pp do +5,4 proc. r/r.

Tymczasem w Polsce inflacja spadła z 4,3 proc. r/r do 4,0 proc. r/r - zauważyli analitycy Goldman Sachs. (PAP)