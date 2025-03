Odkryto nowe złoże ropy w Europie. Jeden kraj może skorzystać

MOL dokonał odkrycia nowego złoża ropy naftowej w Somogysámson w zachodniej części Węgier, podała spółka. Według rezultatów prac poszukiwawczych odwiert jest w stanie produkować ok. 1 200 baryłek surowca dziennie, co stanowi ok. 1 proc. łącznej produkcji węglowodorów w Grupie MOL.