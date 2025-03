W trakcie sesji złoto osiągnęło rekordową wartość 2993,80 USD za uncję. Później cena nieco spadła osiągając o godz. 08:47 GMT poziom 2990,54 USD za uncję. Później cena spot złota ponownie wzrosła do rekordowego poziomu lekko ponad 3 tys. dol. za uncję, osiągając poziom 3004,86 USD - podał Reuters.

Tymczasem kontrakty terminowe na złoto w USA już wcześniej przekroczyły psychologiczną barierę rosnąc do 3004,20 USD za uncję, a później do 3009,10 USD.

W tym roku cena złota ustanowiła już 13 rekordów wszech czasów i jest na dobrej drodze do drugiego z rzędu tygodnia wzrostów.

Chaotyczna polityka Trumpa zwiększa popyt na kruszec

W rosnącym popycie na złoto znacząca role odgrywają cła prezydenta USA Donalda Trumpa. Globalna wojna handlowa wstrząsnęła rynkami finansowymi i wywołała obawy o recesję. Tymczasem Trump nie zatrzymuje w swoich groźbach dotyczących ceł. W czwartek zagroził nałożeniem 200 proc. cła na import alkoholu z Europy.

„Ryzyko jest nieco większe, ponieważ nastawienie do złota jest obecnie silne i może się utrzymać, jeśli ta chaotyczna polityka będzie kontynuowana” – powiedział agencji Reuters Nitesh Shah, strateg ds. surowców w WisdomTree.

Stopy procentowe w USA

Tymczasem dane ze środy pokazały, że ceny konsumpcyjne ochłodziły się bardziej niż oczekiwali analitycy, co wskazuje, że w tym roku Fed może obniżyć swoje stopy procentowe.

Powszechnie oczekuje się, że na na najbliższym posiedzeniu Fed, które ma się odbyć w środę, referencyjna stopa procentowa overnight nie zmieni się. Jednak analitycy uważają, że decydenci wrócą do cięcia kosztów pożyczek w czerwcu, co może wpłynąć na dalsze umocnienie cen kruszcu. „Podtrzymujemy nasze optymistyczne nastawienie do złota, spodziewając się, że w 2025 roku ceny osiągną rekordowy poziom 3050 dolarów za uncję” – zauważyli analitycy z ANZ Bank.

Rosną fundusze ETF oparte na złocie

Wzrost cen złota wspierał również napływ środków do funduszy EFT. SPDR Gold Trust, największy na świecie fundusz ETF oparty na złocie, poinformował, że jego zasoby wynoszą 905,81 ton metrycznych, po osiągnięciu pod koniec lutego najwyższego poziomu od sierpnia 2023 r.

Psychologiczna bariera czy zwiastun nowej ery?

Bariera 3 tys. USD za uncję ma głównie znaczenie psychologiczne, a za wzrostami stoją konkretne czynniki – od napięć geopolitycznych, przez kryzys amerykańskiego długu, aż po rosnącą aktywność banków centralnych - zauważa ekspert Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.

Gessner przypomina, że Narodowy Bank Polski dokupił w lutym kolejne 29 ton i obecnie jego rezerwy złota wynoszą 480 ton, stanowiąc 19,2 proc. udziału w całości aktywów rezerwowych.

Czy to część globalnego trendu, w którym złoto staje się fundamentem stabilności finansowej? - pyta analityk w komentarzu i jednocześnie przypomina, że fizyczne złoto jest ubezpieczeniem od poważnych kłopotów w systemie finansowym, nieodpowiedzialności rządzących, utraty siły nabywczej walut czy ryzyk geopolitycznych. Obecnie można odnieść wrażenie, że przynajmniej kilka z tych czynników materializuje się na naszych oczach, stąd takie, a nie inne zachowanie kruszcu.