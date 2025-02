Porozumienie pokojowe, w którym bogactwo mineralne Ukrainy zostanie wykorzystane do stworzenia gwarancji bezpieczeństwa i dalszego wsparcia międzynarodowego, już wcześniej było rozważane przez Stany Zjednoczone, jak i kraje europejskie. Pomysł porozumienia pokojowego pojawił się jako część Planu Zwycięstwa, ujawnionego w październiku zeszłego roku i był częścią większego planu Ukrainy, który miał na celu odbudowę i akcesję Ukrainy do UE.

Reklama

Kijów podobno opóźnił nawet podpisanie takiej umowy z USA, aby zrealizować ją już pod rządami administracji Trumpa, jednak komentarze nowego prezydenta z ostatnich dwóch tygodni poważnie zaszkodziły tej perspektywie.

Czego chce Trump

Trump powiedział, że Stany Zjednoczone będą nadal wysyłać fundusze Ukrainie, ale pod warunkiem, że będzie miał dostęp do ukraińskich bogactw mineralnych o wartości 500 miliardów dolarów. To kwota wielokrotnie przekraczająca pomoc wojenną wypłaconą lub przydzieloną przez Stany Zjednoczone Ukrainie. Projekt umowy pokazał, że Trump dążył do 50-procentowego udziału w złożach „metali ziem rzadkich” na Ukrainie.

Ukraina ma ogromne zasoby mineralne jak na kraj tej wielkości. Jednak metale ziem rzadkich nie są w centrum uwagi, ponieważ kraj ich w rzeczywistości nie produkuje. Dane dotyczące złóż metali ziem rzadkich na Ukrainie są również skąpe, a United States Geological Survey wymienia tylko znane rezerwy jednego z 17 pierwiastków ziem rzadkich – skandu.

Inne bogactwa Ukrainy

Kraj produkuje 2 procent bromu na świecie. Produkuje również 1,3 procent światowego ilmenitu, koncentratu minerału tytanowego używanego w produkcji tytanu i posiada 1,2 procent znanych rezerw bieli tytanowej. Tytan jest minerałem strategicznym ze względu na jego zastosowania wojskowe. To samo dotyczy galu, który Ukraina wydobywała przed wojną i który jest również używany w półprzewodnikach i zastosowaniach biomedycznych.

Również wstrzymana z powodu wojny jest produkcja tlenku glinu i manganu, dwóch czynników w produkcji stali i aluminium. Bardziej tradycyjna produkcja mineralna z Ukrainy obejmuje 1,7 procent światowej rudy żelaza i 2,2 procent torfu.

Ponadto Ukraina znajduje się w czołowej ósemce światowych rezerw rtęci i posiada złoża granatu.