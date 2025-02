Paneuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,4 proc. Głównym motorem napędowym wzrostów były akcje spółek obronnych i lotniczych, których wskaźnik STXE TM ARO&DEF INDEX, wzrósł o ponad 3 proc. do rekordowych wartości. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę trzy lata temu jego wartość wzrosła już ponad dwukrotnie – podaje Reuters.

W rosnących apelach USA dotyczących zwiększenia wydatków wojskowych na bezpieczeństwo, inwestorzy widzą szanse na kolejne wzrosty. W ich ocenie zyski w branży obronnej i lotniczej będą nadal rosły w szybkim tempie, napędzane znaczącym wzrostem budżetów obronnych, w celu zaspokojenia nowych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Analitycy określili ten impuls „supercyklem” dla tego sektora.

„Rozwiązanie konfliktu na Ukrainie może przynieść Europie pozytywne impulsy wzrostu, w tym poprawę zaufania konsumentów, niższe ceny energii i łatwiejsze warunki finansowe” — Reuters cytuje wypowiedź Bruno Schnellera, dyrektora zarządzającego Erlen Capital Management.

Akcje banków STXE 600 Banks PR.EUR również cieszyły się dużym popytem, rosnąc o 1,5 proc. i osiągając 17-letni szczyt, czemu sprzyjał wzrost rentowności obligacji.

Polityka handlowa pozostaje nieprzewidywalna

„Polityka handlowa pozostaje nieprzewidywalna, z potencjalnymi dodatkowymi taryfami i ich wpływem na inflację i wzrost gospodarczy. Chociaż ogłoszone taryfy nie zmieniły jeszcze istotnie sytuacji gospodarczej, dalsza eskalacja może wprowadzić nowe niepewności” — dodał Schneller.

Financial Times poinformował w niedzielę, że Komisja Europejska rozważy wprowadzenie surowych limitów importowych na niektóre produkty spożywcze wytwarzane według różnych standardów w celu ochrony swoich rolników, co nawiązuje do polityki wzajemnego handlu prezydenta Donalda Trumpa.

Azjatycki entuzjazm dotyczący sztucznej inteligencji

Goldman Sachs podniósł swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i akcji w Chinach, argumentując, że powszechne przyjęcie sztucznej inteligencji może zwiększyć zysk na akcję o 2,5 proc. rocznie w ciągu następnej dekady. Podniosłoby to również wartość godziwą chińskich akcji o 15 do 20 proc. i przyciągnęło 200 miliardów dolarów napływu funduszy.

W poniedziałek akcje w Hongkongu spadły z ostatnich maksimów, podczas gdy akcje chińskie zakończyły się niewielkim wzrostem. Indeks Hang Seng zamknął się bez zmian, chiński indeks blue chip CSI300, zakończył dzień wzrostem o 0,21 proc..

Tokijski Nikkei 225 również ustabilizował się z niewielkimi zmianami w dniu następującym po tym, jak Japonia ogłosiła zaskakująco silny wzrost gospodarczy na poziomie rocznym 2,8 proc. w czwartym kwartale. Wzrosty zostały ograniczone przez dalsze wzmocnienie jena w relacji do dolara.

Południowokoreański indeks KOSPI zyskał o 0,6 proc., a indeks tajwańskich akcji Taiwan Weighted, wzrósł o 1,5 proc..