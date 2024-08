GPW na zielono

Około godziny 10.30 WIG20 zwyżkuje o 1,08 proc. do 2.288,5 pkt., WIG idzie w górę o 1,00 proc. do 80.531,58 pkt., mWIG40 rośnie o 0,99 proc. do 5.982,1 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,97 proc. do 23.836,32 pkt.

Notowania banków

Rośnie większość spółek notowanych w WIG20. Wśród najmocniej rosnących znajdują się banki.

PKO BP rośnie o 3,1 proc., Pekao o 1,9 proc., mBank o 1,3 proc., a Santander o 1,5 proc. Tylko Alior radzi sobie gorzej od indeksu i rośnie o 0,3 proc.

Zyskują także banki będące komponentami mWIG40, w tym Millennium idzie do góry o 2,7 proc.

Przez ostatni tydzień banki silnie spadały i odpowiadały za słabość warszawskiego parkietu. Od 1 sierpnia do czwartkowego zamknięcia mBank, Pekao i PKO BP zanotowały pięć zniżek, a Alior i Santander cztery.

Indeks branżowy WIG Banki rośnie w piątek o 2,15 proc., do 12.171,1 pkt.

KGHM

O 1,7 proc. zwyżkuje KGHM, które nadrabia straty z ostatniego tygodnia. Na sześć poprzednich sesji kurs akcji miedziowego koncernu wzrósł tylko raz i w efekcie przez ten czas akcje spółki straciły na wartości 9,22 proc.

Na akcje KGHM ma wpływ cena miedzi, która odbija po ostatnich spadkach. W piątek miedź drożeje na giełdzie w Londynie o 0,87 proc., do 8.888,5 USD/t.

Wśród spółek wydobywczych zyskuje także JSW, jej akcje drożeją o 1,2 proc.

Kurs Orlenu

Kurs Orlenu rośnie o 0,8 proc. Prezes spółki Ireneusz Fąfara poinformował PAP, że spółka analizuje inwestycję w kompleks Olefiny III, a na decyzję o jej przyszłości potrzebuje czasu.

Energetyka

Poprawia się sentyment do sektora energetycznego. PGE zyskuje 2 proc., Enea idzie w górę o 2,5 proc., a Tauron rośnie o 3 proc. Spółki te w ciągu poprzednich sześciu sesji zanotowały kilkukrotnie mocne zniżki akcji, w efekcie ich kursy obniżyły się w tym czasie odpowiednio o: 7,87 proc., 7,53 proc. i 9,4 proc.

Inne spółki

Wśród blue chipów, spadają kursy czterech spółek, w tym: Dino (-0,5 proc.), CD Projektu (-0,8 proc.), Kęt (-0,5 proc.) i PZU (-0,8 proc.).

Dino spada po trzech dniach wzrostów, podczas których spółka zyskała ponad 4 proc. Kurs CD Projektu koryguje się po dwóch dniach silnych zwyżek. W środę akcje spółki zdrożały o 4,22 proc., a w czwartek o 4,4 proc.

Wśród spółek grupowanych w indeksie mWIG40, pozytywnie wyróżnia się GreenX Metals, którego akcje zyskują 8,4 proc. Kurs spółki od początku sierpnia mocno waha się, notując na przemian kilkuprocentowe wzrosty lub spadki. Spółka podawała kilka istotnych informacji, m. in. o zawarciu umowy, na podstawie której może nabyć 90 proc. udziałów w niemieckiej spółce posiadającej koncesję rozpoznawczą Tannenberg, z perspektywą wydobycia złóż rudy miedzi.

GreenX Metals jest w piątek trzecią najsilniejszą spółką na GPW.

Najmocniej w mWIG40 spada Arctic Paper (-7,3 proc.), będąc drugą najsłabszą spółką na GPW. Spółka podała, że w drugim kwartale 2024 roku miała 70,4 mln zł zysku EBITDA. Wynik jest gorszy od oczekiwań analityków, którzy liczyli na 96,1 mln zł zysku EBITDA.

Wśród spadkowych spółek znajduje się też CCC (-2,9 proc.). Kurs spółki koryguje się po trzech dniach sporych wzrostów, podczas których CCC zyskało 12,84 proc.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy MOL w drugim kwartale 2024 r. wyniósł 825 mln USD, w porównaniu do 411 mln USD rok wcześniej. Kurs spółki rośnie o 2,1 proc.

Grupa Energa szacuje zysk netto w II kwartale 2024 roku na 402 mln zł, wobec straty netto na poziomie 147 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku. Szacunkowa EBITDA grupy wyniosła 1,03 mld zł, wobec 276 mln zł rok wcześniej. Energa zyskuje 2,6 proc.

Grupa Unimot szacuje, że w II kwartale 2024 roku miała 80 mln zł skorygowanej EBITDA, wobec 63 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku. Szacunkowe przychody za II kw. wyniosły 3,45 mld zł, wobec 3,25 mld zł rok wcześniej. Unimot rośnie o 4,3 proc. (PAP Biznes)