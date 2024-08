W przypadku załamanie na rynku eksperci ds. finansów osobistych przede wszystkim doradzają spokój. Weź oddech. Nie reaguj przesadnie. Poświęć chwilę na ocenę swojego portfela. A w zależności od sytuacji, może to być dobry moment, aby zainwestować nowe pieniądze.

Reklama

Mimo to ważne jest, aby przede wszystkim spróbować zrozumieć, co się dzieje i dlaczego, ponieważ takie czasy, gdy rynki akcji na całym świecie zanotują gwałtowne spadki, na pewno znów nadejdą.

Paniczna wyprzedaż

Reklama

W ostatnich dniach rynki finansowe zmieniły się z pewnych siebie w mocno przestraszone. Akcje SoftBank Group spadły w poniedziałek najbardziej od czasu wejścia banku na giełdę w 1998 r. Japoński Topix spadł o 12 proc., co jest najgorszym dniem od 1987 r. Tajwański indeks giełdowy również zaliczył rekordowy spadek. Tymczasem zakłady na sztuczną inteligencję i chipy komputerowe, ostatnio uważane za pewne inwestycje, zostały wywrócone do góry nogami.

Gdy rynki odbiły we wtorek, eksperci przypisywali poniedziałkowy kryzys przesadnej reakcji inwestorów, mimo że wielu z nich nadal zmagało się z bolesnymi stratami.

Co się właśnie wydarzyło?

Gdy sytuacja rynkowa zmienia się, na przykład pogarszają się perspektywy gospodarki USA lub Bank Japonii podejmuje decyzję o podniesieniu stóp procentowych, pozycje inwestycyjne muszą zostać zmienione, a niektóre muszą zostać sprzedane. Tymczasem sprzedaż zwykle rodzi więcej sprzedaży, zwłaszcza gdy niepewność dotyczy takich kwestii jak nadchodzące wybory w USA lub napięcia na Bliskim Wschodzie. A ponieważ inwestorzy indywidualni i instytucje obstawiali duże kwoty na różne aktywa, w tym duże firmy technologiczne związane ze sztuczną inteligencją, zmiany portfela wywołały falę wyprzedaży. W efekcie wielu inwestorów obstawiało duże kwoty na zakupy, korzystając z pożyczonych pieniędzy, a w tym samym czasie wielu próbowało wyjść z rynku.

Przegląd ryzyka

Nagłe spadki mogą być dobrym momentem na przegląd inwestycji i rozważenie, czy trzeba coś zmienić. Czy nadal czujesz się komfortowo, trzymając określone akcje lub fundusze po ich obecnych cenach? Czy zmienił się Twój horyzont czasowy lub zdolność do znoszenia strat w długim lub krótkim horyzoncie czasowym?

Jeśli obstawiałeś za pożyczone pieniądze, możesz rozważyć, czy warto podejmować ryzyko. Nie należy zapominać, że zakłady lewarowane mogą szybko doprowadzić do bardzo bolesnych strat na spadającym rynku.

„Sprowadza się to do ryzyka koncentracji. Każdy może zakochać się we wszystkim, np. w sztucznej inteligencji, ale jeśli to zdominuje Twój portfel, możesz stanąć w obliczu dość dużych spadków” — powiedział Ned Bell, dyrektor ds. inwestycji w Bell Asset Management z siedzibą w Melbourne. Ogólną zasadą jest, aby szukać rotacji w obszarach rynku, które nie radziły sobie dobrze — powiedział.

Polowanie na okazje

Jeśli masz trochę wolnych pieniędzy do zainwestowania, to spadki mogą być dobrym momentem, aby wybrać się na zakupy. „Możesz potencjalnie kupić niedowartościowane firmy” — powiedział Alex Joiner, główny ekonomista w australijskim z IFM Investors.

„Jeśli masz trochę wolnych pieniędzy, czy to oznacza, że na horyzoncie pojawiają się potencjalne okazje do zakupu? Tak, to całkiem możliwe” — powiedział główny ekonomista Australian Retirement Trust Brian Parker.

Zhikai Chen, szef akcji azjatyckich i globalnych rynków wschodzących w BNP Paribas Asset Management, powiedział, że chińskie wyceny są niskie, a azjatycki sektor sprzętu technologicznego ma duży potencjał wzrostu.

Co dalej?

Albo sytuacja się uspokaja, albo nie. Ale gdy akcje gwałtownie wzrosły, wielu ekspertów stwierdziło, że poniedziałkowa wyprzedaż była nieuzasadniona, ostrzegając jednocześnie, że rynki mogą pozostać niestabilne przez jakiś czas.

„Wczoraj reakcja rynku była nieco ekstremalna” — powiedziała Rupal Agarwal, strateg w Sanford C. Bernstein. Nadal nie wiadomo, czy nadchodzi recesja, czy firmy będą w stanie utrzymać zyski i jak potoczą się sprawy na Bliskim Wschodzie — powiedziała.