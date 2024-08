Kurs złotego

Około godziny 16.25 kurs EUR/PLN rośnie o 0,31 proc. do 4,3221. USD/PLN idzie w górę o 0,36 proc. do 3,9573. EUR/USD zniżkuje o 0,05 proc. do 1,0922.

"W kontekście obniżek stóp procentowych patrzyłbym pozytywnie na polską walutę. W Stanach Zjednoczonych koszt pieniądza będzie cały czas obniżany, stopy procentowe będą spadać, a w Polsce nie. Będzie to czynnik, który przynajmniej do końca roku, czy do pierwszych miesięcy 2025 roku, powinien wspierać polską walutę" - powiedział PAP Rafał Sadoch, analityk FX BM mBanku.

Stopy procentowe i obligacje

Jego zdaniem, perspektywa obniżek stóp procentowych powinna przemawiać za niższymi rentownościami, a zatem wzrostem cen obligacji.

"Można się zastanawiać, czy rynek nie za mocno przeszacował oczekiwania, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rynkowa wycena zbliża się do 50 pb. we wrześniu, tymczasem Jerome Powell tydzień temu mówił, że Fed nie zastanawia się nad tak dużym cięciem kosztów, że rozważana jest standardowa 25-punktowa obniżka. Oczywiście wszystko będzie zależeć od publikowanych danych" - powiedział Rafał Sadoch.

W środę po południu rentowność polskich obligacji 2-letnich rośnie o 5 pb. do 4,77 proc., 5-letnich zwyżkuje o 6 pb. do 4,99 proc., a 10-letnich idzie w górę o 10 pb. do 5,21 proc.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich rośnie o 4 pb., a niemieckich zwyżkuje o 6 pb.

środa środa wtorek 16:25 09:15 15:38 EUR/PLN 4,3221 4,3096 4,3099 USD/PLN 3,9573 3,9477 3,9479 CHF/PLN 4,5861 4,6089 4,6383 EUR/USD 1,0922 1,0917 1,0917 DS0726 4,77 4,74 4,63 PS0729 4,99 4,95 4,91 DS1034 5,21 5,12 5,09

(PAP Biznes)