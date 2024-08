Rząd powołuje prosty argument. Ławnicy są funkcją sprawowaną społecznie, ale jest dla ławników przewidziana rekompensata. Nie ma więc podstawy do przywileju w postaci specjalnego dodatku emerytalnego. Wynagrodzenia dla ławników są jednak niskie.

Ile zarabia ławnik?

Stawka za dzień pracy, to 184,95 zł. Maksymalny wymiar pracy 12 dni. Ławnikowi zamieszkującemu w miejscowości siedziby sądu przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu środkami komunikacji miejscowej w aktualnej wysokości 17,51 złotych (0,25 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego). Osoba mieszkająca dalej ma prawo do diety (oraz do zwrotu kosztów dojazdu i noclegu według zasad ustalonych dla sędziów).

WAŻNE! Na kadencję na lata 2024-2027 zgodnie z danymi na dzień 19 czerwca 2024 r. wybrano jedynie 6075 ławników. To za mało w stosunku do potrzeb. I jednym z powodów niskiego zainteresowania sprawowaniem tej funkcji jest zaniżona rekompensata, która nie pokrywa kosztów rezygnacji z pracy.

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Sprawiedliwości na ten argument stwierdziło:

„(…) bycie ławnikiem sądowym jest zaszczytną formą udziału społeczności lokalnej w wypełnianiu funkcji publicznych, nie zaś sposobem zarobkowania."

Zamiast dodatku dla ławników akcja informacyjna

Szczegóły stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości w poniższym pliku:

Z powyższego pliku cytat pokazujący, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyzna kolejnego dodatku do emerytury:

"(…) w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości głównym czynnikiem, który powoduje trudności w procesie rekrutacji ławników jest brak należytego rozpropagowania społecznej doniosłości funkcji ławnika. W związku z powyższym, dostrzegając ważną dla społeczeństwa i wymiaru sprawiedliwości misję realizowaną przez ławników, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło akcję o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, która ma na celu promocję instytucji ławnika, zwiększenie współpracy z samorządami lokalnymi, wzmocnienie instytucji ławnika, zwiększenie udziału ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami oraz szeroko pojętą profesjonalizację funkcji ławnika.

Ze względu na powyższe uwarunkowania podejmowane działania będą popularyzowały funkcję ławnika wśród obywateli oraz stworzą możliwość lepszej komunikacji w celu wypracowania najlepszych rozwiązań stanowiących odpowiedź na potrzeby ławników zgłaszane w związku z pełnionymi obowiązkami. W tym zakresie planowane jest opracowanie poradnika ławnika, który będzie dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przygotowanie zajęć dla szkół średnich polegających na spotkaniach z ławnikami, dzięki czemu uczniowie poznają znaczenie i istotę tej instytucji."

Porównajmy to stanowisko z dodatkami do emerytury dla innych osób.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek:

1) kobietom po ukończeniu 60 roku życia, z warunkiem czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 20 lat,

2) mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia z warunkiem czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 25 lat.

Obecnie jest to 258 zł miesięcznie dodatku do emerytury. I kwota ta wzrasta co roku w ramach waloryzacji.

Ten dodatek do emerytury otrzymuje 122 106 osób.

Od marca 2024 roku jego wartość wzrosła do 336.36 zł (12% waloryzacji).

Podstawowe przesłanki dla otrzymania świadczenia:

Funkcja sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

osiągnąć wiek emerytalny 60 lat albo 65 lat.

Diety dla sołtysów

Wprowadzenie obowiązku przyznawania diet dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia. To ostatnie propozycje dla posłów. Zamieszczone są w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim. Autorzy projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim? Posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 20250-Trzecia Droga.

WAŻNE! Posłowie Proponują obowiązkowe ustanawianie diet dla sołtysów oraz przyznanie im prawa do zwrotu kosztów podróży służbowej. Gminy musiałyby też pokrywać koszty ubezpieczenia sołtysa od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania jego zadań. Uprawnienia te przysługiwałyby również przewodniczącym zarządów osiedli.