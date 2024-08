W 2025 r. zmiany w zasiłku pielęgnacyjnym (215,84 zł) i rodzinnym (95,00 zł, 124,00 zł, 135,00 zł). [Liczba uprawnionych]

W 2025 r. rząd będzie wypłacał miesięcznie zasiłek pielęgnacyjny przeszło milionowi Polaków (średnio każdego miesiąca). Jest to wzrost o około 50 000 osób względem 2023 r. Za to liczba osób pobierających zasiłek rodzinny spadnie poniżej 1 mln do około 742 900 uprawnionych (mniej o 275 600 osób).