Rada Ministrów ma jeszcze niecałe dwa tygodnie, by ustalić wysokość zasiłku rodzinnego, jaki w 2025 r. będzie przysługiwał najbiedniejszym oraz kwoty dochodu na członka rodziny, od jakiej będzie on przysługiwał. W planach były wielkie zmiany.

Reklama

Nie ma zgody na podwyżkę zasiłków

O podwyższenie wszystkich kwot wnioskowali w trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego przedstawiciele strony pracowniczej, chcąc wprowadzenia zmian w ustawie z 2003 roku. Ich propozycje szły dość daleko, gdyż chcieli, by kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego podnieść z 674 zł do 1330 zł na osobę, ale jednocześnie zwiększyć kwoty samych zasiłków. Zdaniem pracowników, operacja taka zagwarantowałaby względne bezpieczeństwo finansowe rodzin.

Reklama

W trakcie posiedzenia RDS głosu nie zabrała jednak strona pracodawców, dlatego też resort postanowił przedstawić do uchwalenia własną propozycję zmian. W opublikowanym w piątek projekcie rozporządzenia ministerstwo argumentuje, czemu nie patrzy zbyt przychylnym okiem na pomysł podwyższenia kwot zasiłków.

„Potrzeby rodzin z dziećmi zabezpieczone są poprzez inne, niefunkcjonujące jeszcze 20 lat temu, systemy zabezpieczające przed ryzykami socjalnymi. W ostatnich latach, jak również w tym roku, wprowadzono obok świadczeń rodzinnych wiele nowych świadczeń, które mają charakter uniwersalny, powszechny, niezależny od dochodu w rodzinie i łącznie stanowią potężne wsparcie adresowane do rodzin z dziećmi” – argumentuje ministerstwo.

Na podparcie swych słów wylicza programy, dzięki którym do rodzin i tak płyną dodatkowe pieniądze, jak: Rodzina 800 plus, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy Aktywny Rodzic.

Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków

1) kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosić będzie 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 764 zł;

2) kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosić będzie 1922 zł;

Kwoty zasiłków rodzinnych w 2025 roku

Zgodnie z ministerialną propozycją zasiłek rodzinny będzie wynosić miesięcznie:

95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosić będzie - 1000 zł;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosić będzie 400 zł miesięcznie;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosić będzie 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie miesięcznie:

90 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

110 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosić będzie 100 zł na dziecko;

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosić będzie miesięcznie:

113 zł – na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

69 zł – na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej;

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosić będzie 1000 zł na jedno dziecko;

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie 215,84 zł miesięcznie;

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, wynosić będzie 620,00 zł miesięcznie;

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosić będzie 1000 zł miesięcznie;

Wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosić będzie 620 zł miesięcznie.