Premier D. Tusk odpowiada za finanse Polski. Wie więcej niż ja i Ty, "z góry" widzi dalej. Nie mam wiedzy pozwalającym mi krytykować albo popierać decyzję premiera w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. I chciałbym o tej decyzji napisać krótki artykuł informacyjny dla czytelników. Be żadnego komentarza z mojej strony (bo nie mam wiedzy niezbędnej dla takiego komentarza). I nie mogę zdobyć opisanej prosto deklaracji rządu w tej sprawie.

Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 215,84 zł. Dlaczego jednak rząd tak skomplikowanie o tym mówi?

Infor.pl zapytał o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kwestią waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego dziennikarze portalu zwrócili się do wydziału prasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem o to czy rzeczywiście w najbliższym czasie nie jest planowana podwyżka tego świadczenia, a jeśli tak, to jakie są powody takiej decyzji Rady Ministrów.

Dostaliśmy enigmatyczną odpowiedź, z którego nie wynikało nic:

Komunikat miał m.in. taką treść:

Część 1 odpowiedzi służb prasowychna zapytanieInfor.pl. W świetle wyżej przytoczonego art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwot ww. świadczeń rodzinnych, podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej jednak obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Decyzje w zakresie ww. kwot, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., zostaną podjęte do 15 sierpnia br.

Komentarz: Informacja rządowa sugeruje, że decyzje nie zostały podjęte i wszystko się może zdarzyć przed 15 sierpnia. W tym "w grze" jest wariant "będzie podwyżka". Tymczasem wiedzą powszechną w Internecie i mediach jest, że decyzja jest podjęta i podwyżki nie będzie.

Część 2 odpowiedzi służb prasowychna zapytanieInfor.pl. Jednocześnie informujemy, że w świetle wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym jak najbardziej także osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o nowe świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba niepełnosprawna mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie, np. na pokrycie wydatków związanych z opieką sprawowaną przez jej opiekuna."

Komentarz: Informacja rządowa sugeruje, że osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Nie tylko ja taką konstrukcję tej informacji odebrałem jako "nie będzie podwyżki, ale rodzajem rekompensaty za jej brak jest świadczenie wspierające." Tak odczytywali to internauci komentujący pismo rządowe w mediach społecznościowych Infor.pl. Wskazywali, że przecież świadczenie wspierające jest tylko dla najbardziej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Kolejny komunikat w sprawie waloryzacji świadczeń rodzinnych w 2025 r.

Dziś w wykazie prac rządu pojawił się kolejny komunikat dotyczący przepisów o waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego . Szacunek dla osoby, która zrozumie z niego, czy będzie waloryzacja na 2025 r. zasiłku pielęgnacyjnego (i innych świadczeń rodzinnych), czy nie. Wymaga to dotarcia do informacji, jakie propozycje rząd złożył w Radzie Dialogu Społecznego. Trzeba więc dotrzeć do tego komunikatu i go odszukać. Nie rozumiem dlaczego skomplikowanego komunikatu z 30 lipca 2024 r. nie ma w nim brakujących informacji o tym, co rzeczywiście jest w projekcie tego rozporządzenia

Komunikat rządu z 30 lipca 2024 r. o projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń rodzinnych

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanej dalej „ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” oraz art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach świadczeniu wspierającym” w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wysokości zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz kwoty kryterium dochodowego i wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego zawartych w ustawie o świadczeniu wspierającym przyjęła Rada Ministrów, a następnie przekazała Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła w ustalonym terminie wysokości kwot, o których mowa powyżej. W związku z tym, Rada Ministrów, do dnia 15 sierpnia danego roku, ustala te kwoty, w drodze rozporządzenia, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Istota rozwiązań planowanych w projekcie, w tym proponowane środki realizacji:

Rozporządzenie określa wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych, wysokości zasiłku dla opiekuna oraz kwoty kryterium dochodowego i wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.