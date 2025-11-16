Co to jest bon ciepłowniczy 2025?

Bon ciepłowniczy to nowy program dopłat do ogrzewania, wprowadzony ustawą z 2025 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez miejskie lub osiedlowe sieci ciepłownicze. Ma on zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania po zakończeniu rządowych zamrożeń cen energii.

Reklama

Wsparcie obejmuje drugi semestr 2025 roku oraz cały rok 2026, a środki mają trafiać bezpośrednio do odbiorców wrażliwych energetycznie - czyli osób, których dochody nie przekraczają określonych limitów.

Kto może otrzymać bon ciepłowniczy?

Bon przyznawany jest po spełnieniu kryterium dochodowego:

dla gospodarstw jednoosobowych – do 3 272,69 zł netto,

netto, dla gospodarstw wieloosobowych – do 2 454,52 zł netto na osobę.

Jeśli próg dochodowy zostanie nieznacznie przekroczony, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – czyli bon zostanie pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła w lokalnej taryfie. W 2025 roku wyniesie:

500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,

– przy cenie 170–200 zł/GJ, 1000 zł – przy 200–230 zł/GJ,

– przy 200–230 zł/GJ, 1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ (za 2025 r.).

W 2026 roku wartości te będą wyższe, maksymalnie nawet 3 500 zł.

1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,

– przy cenie 170–200 zł/GJ, 5000 zł – przy 200–230 zł/GJ,

– przy 200–230 zł/GJ, 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ (za 2025 r.).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.

Termin naboru za 2025 rok to od 3 listopada do 15 grudnia 2025, natomiast za 2026 rok - od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy 2025 - wniosek do pobrania pobierz plik

Bon ciepłowniczy a domy jednorodzinne - czy można złożyć wniosek?

Właśnie w tym punkcie pojawia się najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co w praktyce praktycznie się nie zdarza.