Nierówności w USA wciąż rosną

Oxfam ocenił, że nierówności w Stanach Zjednoczonych jeszcze wzrosły. Do 1 proc. najbogatszych mieszkańców USA należy połowa notowanych na amerykańskich giełdach akcji. Tymczasem uboższe 50 proc. społeczeństwa posiada zaledwie 1,1 proc.

- Dane potwierdzają to, co ludzie w całym kraju już instynktownie widzą: nadeszła nowa amerykańska oligarchia – powiedziała Abby Maxman, prezeska Oxfam America.

Bogaci kontra pracujące rodziny

„Miliarderzy i megakorporacje przeżywają rozkwit, podczas gdy pracujące rodziny walczą o mieszkanie, opiekę zdrowotną i żywność” - napisała w komentarzu do raportu.

Rola administracji Trumpa i Kongresu

Według Oxfam administracja Trumpa wspierana przez kontrolowany przez Republikanów Kongres „działa z oszałamiającą szybkością i na ogromną skalę, (...) wykorzystując władzę do wzbogacania bogatych i wpływowych”.

Maxman stwierdziła, że administracja Trumpa i republikańscy kongresmeni „ryzykują pogłębienie” nierówności społecznych. I choć ich działania nie stanowią nowości, różnicą jest „ilość niedemokratycznej władzy, jaką obecnie zgromadzili”.

Oxfam, założona w 1942 roku w Wielkiej Brytanii jako Oxford Committee for Famine Relief, walczy z ubóstwem, głodem, zmianami klimatycznymi i nierównościami. Współpracuje z lokalnymi partnerami i społecznościami w ponad 90 krajach.