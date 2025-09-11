To była jedna z najbardziej spektakularnych sesji na Wall Street ostatnich lat. Kurs akcji Oracle wystrzelił jak rakieta, rosnąc nawet o 43% w ciągu jednego dnia. W efekcie Larry Ellison – współzałożyciel spółki – wzbogacił się o ponad $100 miliardów i na kilka godzin odebrał Elonowi Muskowi tytuł najbogatszego człowieka świata. Choć Musk wrócił na szczyt jeszcze tego samego dnia, historia ta pokazuje, jak bardzo przyszłość miliarderów zależy dziś od sektora sztucznej inteligencji.

Reklama

Ellison z Oracle przegonił Muska. Giełdowa gorączka i historyczny rekord

Wtorkowy wieczór, raport finansowy Oracle. Wyniki biją prognozy, a inwestorzy nie kryją euforii. Następnego dnia, w środę, akcje spółki otwierają się z gigantycznym wzrostem i w ciągu godzin notowania szybują w górę o ponad jedną trzecią. Dla firmy o kapitalizacji liczonej w setkach miliardów dolarów to zjawisko niemal niespotykane.

Larry Ellison, największy indywidualny akcjonariusz, patrzy, jak jego majątek rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w historii giełdy. W ciągu zaledwie kilku godzin zyskuje $89–101 miliardów – to największy jednodniowy wzrost fortuny odnotowany przez Bloomberg Billionaires Index.

Na krótko Ellison staje się numerem jeden na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem sięgającym $393 miliardów. Elon Musk, do tej pory niemal niekwestionowany lider, spada na drugą pozycję.

Musk kontra Ellison – kto jest najbogatszym człowiekiem świata?

Wieczorem sytuacja się odwraca. Kurs Oracle stabilizuje się, a różnica między dwoma miliarderami maleje. Po zamknięciu giełdy Musk wraca na pierwsze miejsce, z majątkiem $384,2 miliarda, wyprzedzając Ellisona o zaledwie $1 miliard. To niemal symboliczna przewaga, pokazująca, jak cienka granica dzieli dziś największe fortuny świata.

Wskaźnik Larry Ellison Elon Musk Majątek w szczycie dnia ok. $393 mld ok. $385 mld Zmiana w ciągu dnia + $101 mld brak Pozycja po zamknięciu 2. miejsce 1. miejsce, różnica $1 mld

Kim jest Larry Ellison – nowy (chwilowy) lider miliarderów?

Larry Ellison to postać, której biografia brzmi jak klasyczna historia amerykańskiego self-made mana. Urodzony w 1944 roku w Nowym Jorku, dorastał w skromnych warunkach i dwukrotnie rzucał studia, zanim w 1977 roku współtworzył Oracle. Firma zaczynała jako niewielki dostawca oprogramowania bazodanowego, a dziś jest jednym z globalnych gigantów technologicznych.

Ellison znany jest z ekstrawaganckiego stylu życia i pasji do sportów. Jest właścicielem 98% hawajskiej wyspy Lānaʻi, zainwestował setki milionów dolarów w turnieje tenisowe, a jego jachty regularnie wygrywają prestiżowe regaty. Mimo że zrezygnował z codziennego zarządzania Oracle, wciąż pozostaje największym akcjonariuszem i kluczową postacią firmy.

Dlaczego Oracle stało się motorem miliardów?

Oracle, niegdyś utożsamiane głównie z bazami danych, przeszło ogromną transformację. Dziś to dostawca infrastruktury chmurowej, niezbędnej do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

Nowe kontrakty – w ostatnim kwartale Oracle podpisało cztery umowy warte miliardy dolarów.

– w ostatnim kwartale Oracle podpisało cztery umowy warte miliardy dolarów. AI jako motor wzrostu – popyt na usługi obliczeniowe napędzane sztuczną inteligencją wywindował kurs spółki.

– popyt na usługi obliczeniowe napędzane sztuczną inteligencją wywindował kurs spółki. Ellison jako największy akcjonariusz – każda zmiana kursu niemal bezpośrednio powiększa jego prywatny majątek.

To właśnie połączenie boomu na AI i udziałów Ellisona sprawiło, że na kilka godzin stał się on najbogatszym człowiekiem globu.

Musk, Ellison i ranking miliarderów

Historia tej giełdowej huśtawki pokazuje, jak różnie można liczyć fortuny miliarderów.

Bloomberg aktualizuje wyceny niemal w czasie rzeczywistym – dlatego Ellison wskoczył na pierwsze miejsce, nawet jeśli tylko na kilka godzin.

aktualizuje wyceny niemal w czasie rzeczywistym – dlatego Ellison wskoczył na pierwsze miejsce, nawet jeśli tylko na kilka godzin. Forbes działa bardziej zachowawczo – według tego rankingu Musk nadal utrzymuje pozycję lidera, mimo rekordowej zwyżki Oracle.

Nie zmienia to jednak faktu, że od 2021 roku Musk jest na szczycie z krótkimi przerwami, a Ellison dołączył właśnie do grona tych, którzy choć na chwilę odebrali mu koronę.

Ellison przegoniła Muska. Symboliczna zmiana warty?

Czy to tylko epizod, czy może początek większych zmian? Jedno jest pewne: miliarderzy przyszłości niekoniecznie będą związani z samochodami elektrycznymi czy luksusowymi dobrami, ale z mocą obliczeniową i infrastrukturą dla sztucznej inteligencji.

Larry Ellison, choć na chwilę, pokazał, że światowe listy bogaczy potrafią zmienić się w ciągu jednej giełdowej sesji. A Elon Musk – że jego dominacja wcale nie jest tak niezachwiana, jak mogłoby się wydawać.