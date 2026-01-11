Z badania wynika również, że 52 proc. ankietowanych chce by rozwiązania oferowane przez ich bank, były do nich dopasowane. Głównie są to osoby młodsze, np. trzydziestolatkowie (93 proc.) oraz w wieku 18-29 lat (73 proc.).

Dziś liczy się doświadczenie

Również w przypadku 64 proc. wskazujących, że otwartość i przejrzystość działania instytucji finansowych zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa, najczęściej były to osoby młodsze. Wśród trzydziestolatków było to 76 proc. oraz z mniejszych miejscowości (69 proc.).

„Klientów nie przekonują już jednorazowe oferty. Dziś liczy się doświadczenie – sposób, w jaki bank odpowiada na codzienne potrzeby i czy jest obecny tam, gdzie jest potrzebny. To właśnie ten aspekt buduje lojalność” - oceniła, cytowana w badaniu, rzeczniczka prasowa Santander Consumer Banku Magdalena Grzelak.

Kluczowe aspekty. Zabezpieczenia i ochronę danych

Badani pytani o to, co wpływa na ich zaufanie do instytucji finansowej, najczęściej wskazywali dbanie przez bank o odpowiednie zabezpieczenia i ochronę danych (67 proc.), łatwość kontaktu z bankiem (49 proc.) oraz przejrzystą komunikację (43 proc.).

Badanie zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 21-22 listopada 2025 r. na grupie 1075 dorosłych Polaków.