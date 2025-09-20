Prace techniczne w PKO BP

Prace wpłyną też na działanie funkcji otwartej bankowości, a klienci nie zapłacą w internecie funkcją „Płacę z iPKO”. Za pomocą aplikacji IKO możliwe będzie wypłacenie pieniędzy z bankomatów i zapłacenie za zakupy w internetowych i stacjonarnych sklepach tylko BLIKiem; pozostałe funkcje będą niedostępne.

Reklama

Karty kredytowe - jak zapewnił bank we wpisie na platformie Facebook - mają działać zarówno w bankomatach jak i sklepach stacjonarnych. „W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty” - dodał PKO BP. Zaapelował o dokonywanie ważnych transakcji z wyprzedzeniem.