Wyższy CIT dla banków

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Za było 238, przeciw 187, a 18 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Klubu Parlamentarnego PiS zmierzające do wyłączenia z podwyżki CIT-u zarówno Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jak i banków spółdzielczych. Zgłoszone przez KP PSL Trzecia Droga poprawki, które zmierzały do zastosowania do banków spółdzielczych innych, niższych stawek CIT niż w przypadku pozostałych instytucji, zostały wycofane.

Podwyżka z 19 do 23 proc.

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, będą płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 – 16 proc.

W ustawie znalazły się - poza podwyżką stawek CIT dla banków - również zapisy dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – 1 stycznia 2027 r.