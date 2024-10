W 2025 r. 275 600 Polaków nie "załapie się" na zasiłek rodzinny w porównaniu do 2023 r.

W 2025 r. redukcja osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Jaka jest skala redukcji? W 2025 r. będzie uprawnionych mniej o 25%. W 2027 zasiłek rodzinny będzie pobierać tylko 663 400 osób. To redukcja o prawie 35% w stosunku do wyjściowego 1 mln osób w 2023 r.

Zasiłek rodzinny

W 2025 r. otrzyma go każdego miesiąca 743 000 osób. W 2023 r. roku beneficjentów tego zasiłku było 1 018 500. Mamy tu spadek o 275 500 osoby. Koszt w 2025 r. - około 1 mld zł po znacznym spadku w porównaniu do 2023 r. (prawie 1,4 mld zł).

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2025 r.

1) 13 700 osób i koszt 61 mln złotychw 2025 r. -dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł).

2) 47 900 osób i koszt 111 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

3) 83 400 osób i koszt 103 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego miesięcznie (dodatek wynosi od 90 zł do 110 zł);

4) 180 800 osób i koszt 200 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5) 93 400 osób i koszt 64 mln zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko);

6) 115 000 osób i koszt 78 mln zł - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

7) 10 900 osób i koszt 11,4 mln zł - dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;

8) 115 000 osób i 74 mln zł - dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

Inne zasiłki

1) 3980 osób i koszt 30 mln zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł miesięcznie);

2)41 000 osóbikoszt 453,7 mln zł - koszt świadczenia rodzicielskiego (1000 zł miesięcznie);

3)1900 osób i koszt 14,2 mln zł - zasiłek dla opiekuna (620 zł miesięcznie).

W jaki sposób rząd zmniejszył liczbę zasiłków rodzinnych w 2025 r.?

W bardzo prosty. Zamroził progi dochodowe. Przy jednoczesnej podwyżce pensji minimalnej w 2025 r. do 4626 zł brutto. Najsłabsze dochodowo osoby na rynku pracy, o ile pracują na pełen etat nie załapią się na zasiłek rodzinny. Zobaczmy to na poniższym przykładzie (rozbitym na 3 przykłady) dla rodziny 2+1, 2+2 i 2+3.

Zasiłek rodzinny a pensja minimalna w 2025 r.

Pensja minimalna wyniesie w 2024 r. 4626 zł brutto (3483,51 netto dla pracownika nie należącego do PPK). Jednocześnie podstawowy próg dochodowy dla zasiłku rodzinnego wynosi tylko 674 zł. (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł). Zestawienie tych dwóch parametrów tłumacz dlaczego zmniejszy się. Prześledźmy to na przykładach. Ważne, że 674 zł to kryterium netto.

Przykład Paweł Kawecki zarabia pensję minimalną 4626 zł brutto. Otrzymuje na rękę 3483,51 zł. Wraz z żoną mają jedno dziecko. Po podzieleniu 3483,51 zł przez 3 osoby w rodzinie otrzymujemy 1161,17 zł. To znacznie więcej niż próg dochodowy 674 zł (Dla uproszczenia zakładamy, ze ta pensja minimalna to jedyny dochód tej rodziny).

Mamy więc rodzinę z niewielkimi dochodami, która nie mieści się w kryterium dochodowym przy jednym dziecku. Nie mieści się także przy dwójce dzieci. Dla dwójki dzieci średni dochód na osobę wynosi 870,8775 zł. Nawet przy trójce dzieci rodzina 3+2 jest powyżej progu dochodowego dla zasiłku rodzinnego. 5 osobowa rodzina ma średnio 696,702 zł netto na osobę, a próg jest dalej niżej wynosząc 674 zł.

To uproszczony przykład, gdy jedynym źródłem dochodu jest pensja minimalna. Ale pokazuje nam jak 5 osobową rodzinę (2+3) została wyrzucona z zasiłku rodzinnego.

O zasiłku pielęgnacyjnym w 2025 r. w poniższym artykule:

W 2025 r. podwyżka pensji minimalnej do 4626 zł zmniejszy o 27% liczbę uprawnionych do zasiłku rodzinnego

2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł)

2024 r. – rok trwa i nie mamy danych

2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł )

2026 r. 700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł)

2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł)

To są oszczędności na samym zasiłku rodzinnym. Uwzględniając inne zasiłki i świadczenia rodzinne oszczędności rząd opisał tak:

"Łączne wydatki na świadczenia podlegające weryfikacji wyniosły w 2023 r. – 5 392,1 mln zł, przewidywane wydatki na rok 2025 wyniosą 4 829,5 mln zł, w 2026 r. – 4 714,8 mln zł a w 2027 r. 4 621,2 mln zł.

5,39 mld zł (z 2023 r.) - 4,62 mld zł (prognoza na 2027 r. = 770 mln zł (oszczędność w 2027 r.)

Więcej o zmianach w zasiłkach i świadczeniach rodzinnych w artykule Infor.pl: [Projekt rozporządzenia] Zasiłki w 2025 r. Świadczenia rodzinne. Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł [Bez podwyżki]

Dokumenty źródłowe - zasiłek rodzinny w 2025 r.

Sytuację tą opisano w tym dokumencie:

Powyższe skany pochodzą z tego dokumentu w formacie PDF (źródło RCL):

zasiłek rodzinny 2023-2027 r. pobierz plik

Poniżej pełna treść rozporządzenia (projekt, który w mojej ocenie nie zostanie już zmieniony i stanie się rozporządzeniem):

Poniżej projekt rozporządzenia o zasiłkach i świadczeniach rodzinnych w PDF

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę

ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

projekt rozporządzenia - świadczenia rodzinne i zasiłki pobierz plik

