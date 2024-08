Kurs euro i dolara

"Dziś oczekujemy, że EUR/PLN pozostanie w przedziale 4,31-4,33. Perspektywa powrotu pary do okolicy 4,30 pozostaje nadal relatywnie odległa i wymaga w tym momencie względnie silnych impulsów zewnętrznych. Mogą one pojawić się dopiero w środę wraz z odczytem CPI zza Oceanu" - napisali w porannym raporcie ekonomiści BGK.

W ocenie ekonomistów Millennium bieżący tydzień może zatem przynieść niewielkie ostudzenie oczekiwań co do kolejnych ruchów Fed (rynek wycenia -50 pb. we wrześniu), zwłaszcza w przypadku choćby niewielkiego wzrostu CPI w środę.

"Potencjalnie jest to czynnik sprzyjający wzrostowi kursu EUR/PLN, choć tu – wzorem ubiegłego tygodnia – uważamy, iż poziom 4,33 stanowi solidny poziom oporu technicznego. Lokalnie wydarzeniami tego tygodnia będą dane o polskim PKB i inflacji (także środa). Nie uważamy jednak, by – poza potencjalnym krótkoterminowym podbiciem zmienności – mogły one nadawać trend krajowym aktywom. Globalny sentyment inwestycyjny pozostanie dominujący dla kierunku zmian złotego i obligacji" - dodano w raporcie Millennium.

W środę z USA napłynie odczyt CPI za lipiec. Tego samego dnia GUS poda pierwszy szacunek PKB za II kw. i pełny odczyt inflacji za poprzedni miesiąc.

Rynek długu

Ekonomiści BGK oczekują, że początek tygodnia może przynieść powtórkę umocnienia SPW obserwowaną podczas pierwszych godzin piątkowego handlu.

"Spodziewamy się zejścia rentowności krajowego długu na 10Y do przedziału 5,15-5,20 proc." - dodali.

poniedziałek piątek piątek 09:35 16:05 09:56 EUR/PLN 4,3154 4,3236 4,3235 USD/PLN 3,9499 3,9577 3,9583 CHF/PLN 4,5578 4,5799 4,5705 EUR/USD 1,0926 1,0925 1,0923 DS0726 4,89 4,83 4,83 PS0729 5,06 4,98 4,99 DS1034 5,27 5,20 5,22

(PAP Biznes)