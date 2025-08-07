„Maria Curie (z domu Skłodowska)” jest zapisem tymczasowym nazwiska badaczki, przyjętym na potrzeby komunikacyjne; nie miał on rozstrzygać o jej pochodzeniu - przekazały PAP służby prasowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Decyzja o tym, czy Skłodowska-Curie będzie na banknocie euro, zapadnie do końca 2026 r.

Reklama

Nowa seria banknotów euro

EBC szykuje się do wyemitowania nowej serii banknotów euro. Bank zaproponował, by znalazły się na nim albo motywy związane z europejską kulturą, albo ptaki i rzeki. W serii „kulturalnej” na banknocie o nominale 20 euro miałaby się znaleźć polska badaczka Marie-Curie Skłodowska.

Na awersie nowego banknotu umieszczony zostałby wizerunek - jak napisano w komunikacie EBC - „Marie Curie (z domu Skłodowska)”, a na rewersie znalazłyby się „szkoła lub uniwersytet z nauczycielką i młodymi uczniami oraz stołami, na których leżałyby zeszyty i książki”.

Polacy apelują do EBC ws. nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie

Zredukowana wersja nazwiska zwróciła uwagę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w apelu wystosowanym do EBC wezwało do uwzględnienia polskiego zapisu imienia i nazwiska polskiej badaczki na banknocie.

Minister Marcin Kulasek podkreślił w liście do prezeski EBC Christine Lagarde, że wybór pełnego imienia i nazwiska nie jest tylko kwestią formalną, ale „symbolem uznania dla naszej wspólnej europejskiej tożsamości, historii i dziedzictwa”. Z kolei Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi kwestię uwzględnienia nazwiska polskiej noblistki w kontaktach z EBC i na posiedzeniach grup roboczych banku.

EBC odpowiada Warszawie

Służby prasowe EBC podkreśliły w rozmowie z PAP, że decyzja o tym, czy wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie pojawi się w ogóle na banknocie, nie została jeszcze podjęta. Zależy to od ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego motywu, jaki ma znaleźć się na nowej serii banknotów.

- Nie wiadomo jeszcze, czy nowe banknoty będą przedstawiać postacie kultury, czy ptaki. Decyzja ta ma zapaść do końca 2026 r. - powiedział PAP rzecznik prasowy banku. - Jeśli naukowczyni miałaby się znaleźć na banknocie, decyzja o zapisie jej imienia i nazwiska zapadłaby po szeroko zakrojonej i kompleksowej dyskusji - zapewnił.

Jak dodał, obecna wersja jest wykorzystywana jedynie w komunikacji banku. - Jest to wersja tymczasowa i na pewno nie ostateczna. Nie stała za jej użyciem intencja, by rozstrzygać o pochodzeniu czy przynależności narodowej - podkreślił.

Resort nauki w komunikacie na ten temat podkreślał, że decyzja o użyciu wyłącznie francuskiego nazwiska „Curie” lub francuskiego zapisu „Marie Curie” umniejsza polski wkład w europejskie dziedzictwo oraz tożsamość naukową uczonej. Zwrócił też uwagę, że inne postacie historyczne, które mają się znaleźć na banknotach euro, takie jak Miguel de Cervantes czy Ludwig van Beethoven, zachowały swoje oryginalne imiona i nazwiska, co „dodatkowo podkreśla nierówne traktowanie polskiej noblistki”.

Magdalena Cedro