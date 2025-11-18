Komitet Doradczy Komisji Europejskiej ds. Systemów Ubezpieczeń Społecznych

Komitet Doradczy Komisji Europejskiej ds. Systemów Ubezpieczeń Społecznych pełni kluczową funkcję w kształtowaniu unijnej polityki w obszarze zabezpieczenia społecznego. Jego członkowie monitorują, opiniują i rekomendują rozwiązania dotyczące m.in. koordynacji systemów emerytalnych oraz ochrony praw pracowników przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. – Równość, jedność i wzajemność to podstawowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Wymagają one jednak ciągłej kontroli i dbałości o ich właściwe stosowanie w praktyce – podkreśla dr Wojciech Nagel.

Nowa funkcja umożliwia bieżące monitorowanie rozwiązań i zmian regulacyjnych stosowanych w krajach europejskich, w tym w zakresie wzajemnego uznawania praw emerytalnych i ochrony świadczeń osób pracujących transgranicznie.

Unijny Rejestr Grup Eksperckich

Komitet działa w ramach Rejestru Grup Eksperckich Komisji Europejskiej – narzędzia stworzonego w celu zapewnienia pełnej przejrzystości prac zespołów doradczych wspierających Komisję. Rejestr obejmuje informacje o składzie grup, ich zadaniach, dokumentach roboczych oraz procesach legislacyjnych, w których uczestniczą. Grupy eksperckie współpracują z Komisją przy:

przygotowywaniu wniosków ustawodawczych i inicjatyw politycznych,

tworzeniu aktów delegowanych,

wdrażaniu programów UE i koordynacji z państwami członkowskimi,

przygotowywaniu aktów wykonawczych.

Komisja Europejska - pakiet Omnibus I

KE ogłosiła szeroko zakrojony program redukcji zbędnych obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych elementów tych prac jest pakiet Omnibus I, którego celem jest uproszczenie wymogów związanych z regulacjami ESG. W nadchodzących tygodniach zapadną decyzje, które zadecydują o tym czy pakiet Omnibus I stanie się realnym narzędziem wzmacniającym konkurencyjność europejskich firm i wspierającym zieloną transformację – czy też kolejnym źródłem kosztów skłaniających przedsiębiorców do przenoszenia działalności poza UE.

Apel organizacji przedsiębiorców

Business Centre Club, wspólnie z 21 organizacjami przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej, zaapelował do posłów Parlamentu Europejskiego oraz decydentów unijnych o zagwarantowanie, że Omnibus I będzie rzeczywistym narzędziem upraszczającym prawo i wzmacniającym konkurencyjność gospodarki. – Europa potrzebuje regulacji, które wspierają rozwój, a nie go ograniczają. Liczymy, że Omnibus I stanie się krokiem w kierunku bardziej przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców. Europejski system koordynacji zabezpieczenia społecznego to fundament swobody przepływu osób. Naszym zadaniem jest dbać o to, aby prawa pracowników były właściwie chronione, a przepisy – przejrzyste, spójne i skutecznie stosowane w praktyce. Tylko wtedy europejski rynek pracy może rozwijać się w sposób uczciwy i konkurencyjny – zaznacza dr Wojciech Nagel, wiceprezes Związku Pracodawców Business Centre Club