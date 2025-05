Kolejny kraj w strefie euro? Jego mieszkańcy mają jednak mieszane uczucia

4 czerwca Komisja Europejska opublikuje raport na temat tego, czy Bułgaria spełnia warunki wejścia do strefy euro. Wielu obserwatorów ocenia, że raport będzie pozytywny, co otworzyłoby temu krajowi drogę do przyjęcia wspólnej waluty w 2026 roku. Tymczasem z sondaży wynika, że sami Bułgarzy mają bardzo mieszane uczucia co do przyjęcia euro.