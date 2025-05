Rynki czekają na ruchy Trumpa

"Po stopniowym umocnieniu złotego od połowy maja obecnie na kursie EURPLN trwa korekta w górę. Ważny przedział oporu to ok. 4,25-2,26. Wciąż widzimy przestrzeń do wzrostu stóp rynkowych, co powinno sprzyjać też złotemu. Istotne dla apetytu na ryzyko będą wciąż kolejne wypowiedzi D. Trumpa, który obecnie przebywa na Bliskim Wschodzie, zacieśniając więzi gospodarcze. (...) Na dziś zaplanowano także rozmowy delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Turcji, ale bez udziału przywódców obu państw" - napisano w porannym raporcie Banku Millennium.

Informacje o inflacji bazowej

O godz. 14.00 NBP poda oficjalne wyliczenie inflacji bazowej za kwiecień. Oczekiwany jest odczyt w okolicy 3,5 proc., co oznaczałoby zejście wskaźnika do górnego przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu po raz pierwszy od połowy 2021 r.

"Nie spodziewamy się jednak, by dane te miały wyraźny wpływ na notowania złotego. Brak ważnych polityków reprezentujących Rosję podczas negocjacji ze stroną ukraińską w Stambule ogranicza wagę tego wydarzenia i potencjał do szybkiego osiągnięcia kompromisu, co mogłoby wygenerować pozytywny impuls dla polskiej waluty. Stąd na koniec bieżącego tygodnia oczekujemy utrzymania się kursów EUR/PLN i USD/PLN w pobliżu obecnie notowanych poziomów" - oceniają analitycy PKO BP.

W ocenie ekonomistów BGK bez wyraźniejszych impulsów z rynków bazowych szansa na spadki dochodowości SPW pozostaje ograniczona.

"Stąd oczekujemy spokojnej sesji na krajowych obligacjach i kwotowań na 10-letnim benchmarku w pobliżu 5,40 proc." - dodali.

piątek czwartek czwartek 09:45 16:40 09:21 EUR/PLN 4,244 4,2456 4,237 USD/PLN 3,7852 3,7972 3,778 CHF/PLN 4,5439 4,5344 4,509 EUR/USD 1,1212 1,1181 1,121 PS0527 4,56 4,59 4,57 PS0730 4,95 5,00 5,02 DS1034 5,37 5,40 5,44

