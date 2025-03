Zatrzymano burmistrza Stambułu. Jest gwałtowna reakcja rynków

Inwestorzy w Turcji zaczęli masowo sprzedawać akcje, co doprowadziło do spadku wartości liry. To reakcja na zatrzymanie opozycyjnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu, uważanego za głównego politycznego rywala prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.